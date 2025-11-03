Echipa lui Dan Șucu, Genoa, a obținut prima sa victorie în Serie A

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   22:13
Sursa foto: Hepta

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a reușit luni seară prima sa victorie în Serie A în sezonul 2025/2026, câștigând cu 2-1 pe terenul lui Sassuolo, la doar trei zile după demiterea antrenorului Patrick Vieira.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 18 prin Ruslan Malinovskyi, însă Domenico Berardi a egalat imediat după pauză, în minutul 47, după o fază fixă. Partida părea să se îndrepte spre o remiză, dar Leo Ostigard a marcat golul victoriei pentru Genoa în minutul 90+3, după o fază fixă, executată de Aaron Martin.

Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa. Echipa a fost condusă de Roberto Murgita, antrenor interimar, asistat de fostul fundaș Domenico Criscito.

Datorită acestei victorii, Genoa urcă pe locul 18 în Serie A, cu 6 puncte și golaveraj de -8, depășind Verona și Fiorentina, ieșind astfel de pe ultimul loc. Sassuolo rămâne pe locul 11.

De remarcat, Berardi a marcat golul egalizator pentru Sassuolo, acesta fiind al 150-lea gol al carierei sale pentru club, consolidându-și statutul de cel mai bun marcator din istoria formației.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: dan sucu genoa
