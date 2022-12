L-a egalat pe Maradona

Argentina a început în forță, decisă să marcheze repede. Și a surprins naționala Franței, care părea că încă nu s-a legat la șireturi. Messi a zburdat la mijlocul terenului, a fost inițiatorul tuturor atacurilor și n-a pierdut nicio minge. Prima repriză a arătat o statistică uluitoare, ce nu s-a mai întâmplat în istoria recentă a naționalei Franței: zero șuturi pe poartă, zero șuturi la poartă, zero cornere, zero acțiuni periculoase. Zero peste tot.

În disperare de cauză, Didier Deschamps a făcut ceva ce doar la FCSB din Liga 1 se mai vede: două schimbări în minutul 40. Deschamps a scos doi oameni de atac, Giroud și Dembele, ambii cu prestații modeste încă de la începutul meciului. Mai mult, Dembele a mai comis și penalty-ul la Di Maria, prin care Argentina a deschis scorul. Înlocuitorii lor, Thuram și Kolo Muani, n-au adus nimic nou.

Mbappé, primul șut în minutul 71

Nici după pauză Franța nu a reușit să intre în joc, Argentina a dominat la fel de clar, Messi a fost la fel de dezinvolt, a driblat, a pasat, s-a jucat și cu adversarii, și cu coechipierii. Deschamps, fără soluții, a mai făcut două schimbări cu același rezultat: Coman și Camavinga păreau că au intrat pe teren doar să își treacă în CV o prezență în finala unui campionat mondial. Minutele se scurgeau și Franța parcă nu știa că e zi de meci. Primul șut la poartă a venit tocmai în minutul 71, o tentativă slabă de șut al lui Mbappé. A fost însă fitilul care a aprins bomba.

N-aduce anul ce-aduce minutul 80

Ce a urmat a fost de filme horror pentru Argentina. Conform tradiției, dacă Messi pierde mingea la centrul terenului, echipa lui primește gol. Așa se întâmpla și pe vremea când juca la Barcelona, așa s-a întâmplat și ieri. Faza a continuat cu un penalty comis aiurea de Otamendi, la fel de „a la Gâgă” cum a comis-o și Dembele în prima repriză. A marcat Mbappé, după care, după doar un minut, același Mbappé înscrie dintr-un voleu de senzație, 2-2, și a venit rândul Argentinei să nu înțeleagă ce se petrece pe teren. Forcingul de final al Franței a reaprins o finală care părea că merge într-o singură direcție până în minutul 80. Messi nu a mai primit nicio minge, în timp de colegul lui de la PSG Mbappé era peste tot, îi ieșea tot. Parcă s-a păstrat pentru finalul meciului să zburde pe teren.

Min. 90-98, în sfârșit, joc de finală

Argentina a jucat singură 70 de minute. Rezultat 2-0. Au urmat 20 de minute în care Franța a jucat singură. Rezultat 0-2, dar cele 8 minute suplimentare au fost la nivelul unei finale de CM, în care ambele echipe au vrut să dea lovitura decisivă. Și se putea înclina balanța în oricare parte. 8 minute în care au ieșit la rampă și Mbappé, și Messi, de departe cei mai buni de pe teren.

Eroul Messi

Messi a jucat pe toate pozițiile, numai vârf de atac și portar nu a a fost. Dar a fost vârf de atac exact când trebuit. Golul victoriei din minutul 109 l-a prins la locul potrivit.

Eroul Mbappé

Era normal, era firesc, era drept ca și Mbappé să fie erou. A scos penalty, a înscris, 3-3, și a completat prelungirile de vis, un spectacol de povestit nepoților.

Eroul Martinez

Era nevoie și de un erou în poartă. Acesta a apărut, Martinez a salvat Argentina în prelungiri și a mai apărat și la un penalty de departajare, iar Argentina este campioană mondială!

Luka Modrić mai vrea la un Campionat Mondial

Argint și bronz pentru căpitanul Croației. „De ce n-ar putea veni și un aur peste 4 ani? Am reușit ceva extraordinar pentru fotbalul croat. Am vrut aurul și am fost aproape. Ne întoarcem acasă ca învingători. Croația nu e un miracol care apare o dată la 20 de ani, nu mai suntem de mult o surpriză, am dovedit că suntem o putere în fotbal. Voi rămâne la echipa națională. Încă pot evolua la nivel înalt”, a declarat Luka Modrić după ce a câștigat finala mică.