Finală decisă la penalty. Eintracht Frankfurt a câștigat dramatic Europa League!

Eintracht a reuşit să câştige Europa League după ce în 1980 a cucerit Cupa UEFA. Graţie acestui succes echipa germană, clasată pe 11 în Bundesliga, s-a calificat în ediţia viitoare a Ligii Campionilor.

Eintracht Frankfurt are the first German team to win the UEFA Cup/Europa League since Schalke in 1997 #UELfinal | #UEL | #FRARAN pic.twitter.com/NBjXZ23siP