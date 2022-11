Germania face ce face și se califică. Din nou! Belgia face ce face și dezamăgește. Din nou!

Pe muchie de cuțit sunt câteva meciuri interesante: Argentina-Polonia, Iran-SUA, Australia-Danemarca sau Ecuador-Senegal. Cine pierde pleacă acasă.

Lineker a avut din nou dreptate când spunea că pe nemți ești sigur că i-ai învins doar când i-ai văzut plecați cu autocarul. Și, într-adevăr, Germania poate oricând să speculeze o mică greșeală și să marcheze. Așa s-a întâmplat și-n meciul cu Spania. Ibericii a dominat incredibil meciul, la un moment dat, pe finalul primei reprize, spaniolii aveau posesia 80%, iar germanii păreau spectatorii din teren ai sutelor de pase țesute de spanioli. Nu aveau soluții, pierdeau imediat mingea și nu legau mai mult de 2-3 pase. O echipă a Manshaftului cum nu am mai văzut-o niciodată, iar spectatorii nemți deja murmurau nemulțumiți în tribune. În schimb, Spania defila pe teren, a ratat ocazii mari și, după cum curgea meciul, se punea doar problema scorului, care a fost deschis de Morata, venit de pe bancă, dintr-o pasă excepțională a lui Jordi Alba, în minutul 62, la fel cum îi pasa și lui Messi la Barcelona acum câțiva ani. De partea cealaltă, de Thomas Muller am aflat că a fost pe teren în momentul în care a fost schimbat. La fel a fost cazul lui Gundogan, total absent, nu a atins mingea deloc în cele 70 de minute cât a fost pe teren.

Flick a schimbat inspirat

În cele din urmă, schimbările de final au fost inspirate la germani, și neinspirate la spanioli. Ieșirea lui Alba, în minutul 82, a fost imediat urmată de golul Niclas Fullkrug, în minutul 83, exact de pe partea lui Alba, care dacă mai era pe teren nu se lua niciodată acel gol. Tânărul Alejandro Balde, care abia a împlinit 18 ani, intrat în locul lui Alba, a fost victimă sigură. Nemții au echilibrat meciul, spaniolii nu au mai reușit jocul de pase și cu acest 1-1 Germania este favorită la locul 2 și va avea un traseu mult mai ușor decât Spania, care nu are cum să piardă prima poziție.

Germania-Maroc, în optimi?

Chiar dacă nu a arătat mare lucru până acum la acest turneu final, învinsă rușinos de Japonia, Germania se va califica în optimi, având de jucat cu Costa Rica. Ar fi probabil cel mai mare șoc de la acest Mondial ca în ultimul meci nemții să rateze calificarea după o partidă cu Costa Rica. Care Costa Rica a băgat Manshaftului în cărțile optimilor după victoria cu Japonia.

De cealaltă parte, Spania joacă în ultimul meci cu Japonia și este clar favorită. Calculele sunt simple. Spania nu are cum să piardă calificarea, în timp ce Japonia are nevoie de victorie. Un egal nu este de ajuns, deoarece, cu 4 puncte și golaveraj zero va fi depășită de Germania, care acum are golaveraj minus 1, însă este de așteptat o victorie la scor cu Costa Rica. Totul s-ar schimba în cazul unei victorii a Japoniei cu Spania, care ar trimite Germania acasă, pe niponi - pe locul 1 și Spania - pe 2.

Acum, văzând situația din clasamentul Grupei F, cu care se împerechează în optimi, unde favorită este echipa Marocului, cea mai avantajoasă poziție în Grupa E ar fi locul 2. Cert este că una dintre Belgia și Croația va pleca acasă. O victorie a Croației o face lider cu Maroc pe 2 indiferent ce vor face africanii în meciu cu Canada. O victorie a Belgiei cu Croația trimite Croația acasă, iar Maroc pe locul 2. O victorie a Marocului cu Canada trimite Marocul în optimi cu Croația sau Belgia.

Acum încep calculele și cărțile sunt în mâna ex-iugoslavilor, mai exact cu cine ar dori să joace în următorul meci și pe cine să evite. Dacă fac egal, trimit Marocul la un meci cu Germania, iar ei - cu Spania.

Serbia și Camerun s-au încurcat reciproc

Ziua de ieri a început cu un meci din Grupa G, în care egalul nu ajuta pe nimeni. Camerun și Serbia pierduseră fiecare în primul meci, cu Elveția, respectiv Brazilia. Ambele echipe au tras la victorie, însă în ciuda răsturnărilor de situație și a meciului spectaculos, cu șase goluri, scorul a fost cel care le trimite mai degrabă acasă decât în optimi, 3-3. Ambele sunt cu un singur punct și ar trebui să se alinieze multe planete ca echipa Camerunului să învingă Brazilia în ultimul meci. În schimb, Serbia va trebui să învingă la scor, în ultimul meci, Elveția.

Azi însă încep decisivele

Grupa A Olanda rămâne lider

În grupa în care a evoluat echipa-gazdă a turneului final singura favorită a fost Olanda, locul 2 urmând să și-l dispute Senegal și Ecuador, chiar azi. Ecuador are și varianta egalului, în timp ce varianta Senegalului este doar victoria. A patra echipă, Qatar nu a contat și este deja eliminată.

Grupa B Meci șoc: Iran-SUA

Anglia este destul de liniștită și așteaptă doar să vadă cine o însoțește în optimi. Meciul cu sora Țara Galilor ar fi putut conta pentru galezi doar dacă Anglia învingea SUA și se putea face un „aranjament” să se califice împreună. Acum Bale&co. ar avea nevoie de un egal în Iran-SUA și victorie cu Anglia. Mai interesant este celălalt meci al grupei, Iran-SUA, meci cu o încărcătură politică aparte, în care șefii guvernului de la Teheran le-au transmis jucătorilor că e de datoria lor să învingă Satana, după cum sunt numiți americanii. Guvernul iranian a început și un război mediatic, cerând FIFA excluderea SUA de la turneu pentru că au publicat pe Twitter un steag greșit. Până una alta, meciul este decisiv și se va trage mult la victorie. Mai mult, ambele echipe au arătat un fotbal frumos și cu Anglia, și cu Țara Galilor doar că diseară va fi un meci care pe care, în care Iran, deși se califică și cu egal, va dori victoria.

Grupa C Messi sau Lewa

Mâine este ziua decisivă pentru Argentina și Polonia, într-o confruntare directă între Messi și Lewandowski. Cine pierde pleacă acasă, mai ales că stă la pândă Arabia Saudită, care deși are meci greu cu Mexic, ar avea prima șansă. Totuși mexicanii au și ei șansele lor la calificare. Au însă nevoie de o victorie la scor, de cel puțin două goluri cu saudiții și un egal sau victorie a Poloniei. O victorie a saudiților elimină Polonia sau Argentina. Interesant este ce națională va termina pe locul 2, deoarece aceasta va întâlni în optimi Franța, așa că inevitabil va exista fie un duel Messi-Mbappe, fie Lewandowski-Mbappe.

Grupa D Franța și mai cine?

Grupă dominată categoric de Franța, care va avea un meci ușor cu Tunisia, în care Didier Deschamps poate folosi toate rezervele fără griji. Celălalt meci este însă tot care pe care, Australia-Danemarca. Danezii sunt obligați să învingă, în timp ce „cangurii” merg în optimi și cu un scor egal. Danemarca este, conform calculelor hârtiei, mare favorită, însă are de ce să regrete meciul slab cu Tunisia, când a scos doar o egalitate fără goluri, 0-0.

Thibaut Courtois a fost singurul belgian care s-a ridicat la nivelul așteptat. Celelalte vedete ale echipei au dezamăgit la acest Mondial, iar Belgia așteaptă acum o minune ca să ajungă în optimi

››› Vezi galeria foto ‹‹‹