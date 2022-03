Joi seara, aflăm echipele calificate în sferturile Europa League

Cele mai așteptate dueluri sunt Galatasaray vs. Barcelona, Leverkusen vs. Atalanta și Lyon vs. FC Porto, trei partide extrem de interesante, pentru care am pregătit o scurtă prezentare și câte un pont. Cotele sunt disponibile la 888sport, agenție de pariuri online care a pregătit peste 250 de selecții pentru fiecare meci din Europa League.

Galatasaray vs. Barcelona (19:45) - se pleacă de la 0-0

Sub comanda lui Xavi Hernandez, Barcelona și-a revenit din toate punctele de vedere, așa că este principala favorită în Europa League 2021/2022 (cota 3.50 la 888sport), deși Xavi nu este de acord cu acest lucru.

Catalanii au o ocazie rară de a pune mâna pe Europa League, trofeu care le lipsește din colecție, însă nu au reușit decât un 0-0 pe Nou Camp, iar Galatasaray este o echipă redutabilă pe propriul teren.

În grupe, turcii au marcat de fiecare dată acasă, obținând victorii contra lui Lazio și Marseille și un rezultat de egalitate, 1-1, cu Lokomotiv Moscova. În plus, Galatasaray vine după 5 meciuri consecutive pe propriul teren cu gol marcat, iar Barcelona a primit minim un gol în fiecare din cele mai recente 4 deplasări.

Astfel, o cotă atractivă pentru duelul de joi seara este cea oferită de 888sport pentru pariul Ambele Marchează, 1.91.

Leverkusen vs. Atalanta (19:45) - spectacol garantat?

Partida tur dintre Atalanta și Leverkusen a fost excelentă din toate punctele de vedere, inclusiv pentru amatorii de pariuri - e greu de crezut că a pierdut cineva pe acest meci.

Ostilitățile s-au desfășurat după cum toată lumea aștepta, acțiunea intensă, 5 goluri și victorie Atalanta, 3-2. Astfel, calificarea se va decide în Germania, acolo unde gazdele au cota 2.25 la victorie, iar oaspeții 2.95.

În ceea ce privește șansele la calificare, Atalanta are cota 1.45, iar Leverkusen cota 2.80 (dublă), însă la un astfel de meci mai toți pariorii se îndreaptă către o selecție pe goluri, așa cum este cea disponibilă în secțiunea Combo la 888sport: Ambele marchează și Peste 2.5 goluri, la o cotă de 1.81.

Atalanta este pe poziția a 7-a în Serie A, iar Leverkusen pe 3 în campionatul Germaniei, cu șanse mari de a prinde un loc de Champions League în sezonul viitor.

Lyon vs. FC Porto (22:00): francezii, mari favoriți la calificare

Un alt meci extrem de interesant este cel de la Lyon, acolo unde formația gazdă are prima șansă la calificare, după victoria cu 1-0 obținută pe terenul câștigătoarei Europa League în 2011. A fost unul din rezultatele surpriză în tur, însă nu trebuie să uităm că Porto a arătat destul de bine „pe hârtie”: 15 ocazii de gol (față de 11 pentru Lyon), 6-3 la șuturi pe poartă și 8-4 la lovituri de colț.

Cel mai probabil, Lyon va încerca să-și conserve avantajul obținut în tur, căutând, în primul rând, să-și securizeze poarta și să puncteze pe contra-atac, în timp ce Porto are nevoie de un singur gol pentru a reveni în „cărți”.

Astfel, sunt șanse mari să nu vedem mai mult de 2 goluri în acest meci, pariu cotat cu 2.15 pe www.888sport.ro.

O cotă care atrage atenția este cea oferită de 888sport pentru calificarea lui FC Porto, 4.40. Chiar dacă a pierdut cu 1-0 în tur, Porto a stat mai bine la capitolul statistici: 15-11 la ocazii de gol, 6-3 la șuturi pe poartă și 8-4 la lovituri de colț. Mai mult decât atât, Porto este obișnuită cu meciuri decisive la acest nivel și are un parcurs mai bun decât Lyon în ultimele două săptămâni. Astfel, cota de 4.40 la calificare este una care merită luată în calcul, fără îndoială.

