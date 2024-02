Premile Laureus: Messi, Djokovic, Bonmatí și Biles printre nominalizați

Cea de-a 25-a ediție a Premiilor Laureus va avea loc pe 22 aprilie la Palacio de Cibeles din Madrid. Cei mai buni sportivi din lume vor fi prezenți în capitala spaniolă. Premiile Laureus World Sports Awards celebrează în fiecare an cele mai mari și mai inspirate realizări sportive.

Lansat în anul 2000, evenimentul este considerat printre cele mai importante evenomente sportive din lume care celebrează excelența în toate sporturile. Ceremonia este onorată de figuri emblematice din lumea sportului, atât din trecut, cât și din prezent, inclusiv de distinși membri ai Academiei Mondiale Laureus World Sports, care cuprinde 69 dintre cei mai legendari sportivi din istorie.

Pe lângă sărbătorirea a 25 de ani de existență a Laureus, ceremonia din acest an va comemora și ocazia memorabilă în care Nelson Mandela, primul patron Laureus, a ținut un discurs emblematic la ceremonia inaugurală a Premiilor Laureus din mai 2000. Discursul inspirat al lui Mandela a jucat un rol esențial în declanșarea creării mișcării globale Sport for Good.

Cuvintele președintelui Mandela au fost atunci: "Sportul are puterea de a schimba lumea. Are puterea de a inspira. Are puterea de a uni oamenii ca puține alte lucruri. Le vorbește tinerilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg".

Nominalizații pentru cea de-a 25-a ediție a Premiilor Laureus 2024 sunt:

Sportivul anului:

-Novak Djokovic (Serbia), tenis.

-Armand Duplantis (Suedia), atletism.

-Erling Haaland (Norvegia), fotbal.

-Noah Lyles (SUA), atletism.

-Lionel Messi (Argentina), fotbal.

-Max Verstappen (Olanda), curse auto.



Sportiva anului:

-Aitana Bonmatí (Spania), fotbal.

-Shericka Jackson (Jamaica), atletism.

-Faith Kipyegon (Kenya), atletism.

-Sha'Carri Richardson (SUA), atletism.

-Mihaela Shiffrin (SUA), schi alpin.

-Iga Świątek (Polonia), tenis.



Echipa mondială a anului:

-Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei

-Echipa europeană Ryder Cup, golf.

-Echipa de baschet masculin a Germaniei

-Manchester City (Marea Britanie), fotbal.

-Echipa Red Bull Formula One Team (Austria), curse auto.

- The Springboks (Africa de Sud), Rugby Union.



Descoperirea anului:

-Jude Bellingham (Regatul Unit), fotbal.

-Salma Paralluelo (Spania), fotbal.

-Linda Caicedo (Columbia), fotbal.

-Coco Gauff (SUA), tenis.

-Qin Haiyang (China), înot.

-Josh Kerr (Marea Britanie), atletism.



Revenirea anului:

-Simone Biles (SUA), gimnastică artistică.

-Sébastien Haller (Coasta de Fildeș), fotbal.

-Katarina Johnson-Thompson (Marea Britanie), atletism.

-Siya Kolisi (Africa de Sud), rugby.

-Jamal Murray (Canada), baschet.

-Markéta Vondroušová (Republica Cehă), tenis.



Sportivul cu dizabilități al anului:

-Simone Barlaam (Italia), înot.

-Danylo Chufarov (Ucraina), înot.

-Luca Ekler (Ungaria), atletism.

-Diede de Groot (Olanda), tenis în scaun cu rotile.

-Nicole Murray (Noua Zeelandă), ciclism pentru persoane cu handicap.

-Markus Rehm (Germania), atletism pentru copii.



Personalitatea sportvă a anului:

-Rayssa Leal (Brazilia), skateboarding.

-Caroline Marks (SUA), surfing.

-Kirsten Neuschäfer (Africa de Sud), navigație.

-Bethany Shriever (Regatul Unit), curse de BMX.

-Filipe Toledo (Brazilia), surfing.

-Arisa Trew (Australia), skateboarding.



Premiul Laureus Sport for Good:

-Bola Pra Frente (Brazilia), Multisport x Angajabilitate.

-Dancing Grounds (SUA), Dans x Integrare socială.

-Fundația Rafa Nadal (Spania), Tenis x Educație.

-ISF Cambodgia (Cambodgia), Fotbal x Educație.

-Justice Desk Africa (Africa de Sud), Multisport x Drepturile omului.

-Objetivo Napoli (Italia), Multisport x Incluziune.

