Messi în formă maximă înaintea ultimei Cupe Mondiale

"Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, cred că mă aflu într-un moment excelent, atât personal, cât și fizic și nu am nicio problemă", a declarat luni Messi, care a efectuat sâmbătă un antrenament ușor, separat de coechipierii săi, la o conferință de presă, citat de Reuters.

"Am auzit că au spus că m-am antrenat diferit. A fost din cauză că am avut o lovitură, dar nu se întâmplă nimic ciudat. A fost doar o măsură de precauție".

Jucătorul în vârstă de 35 de ani, care în Qatar va juca a cincea sa Cupă Mondială, a adăugat că nu s-a pregătit diferit pentru turneul care pentru prima dată se joacă în noiembrie și decembrie.

"Nu am făcut nimic special", a spus atacantul.

"Am avut grijă de mine și am muncit așa cum am făcut-o în toată cariera mea, știind că este un moment special, deoarece este probabil ultima mea Cupă Mondială, ultima mea șansă de a realiza acest mare vis pe care îl am, pe care îl avem cu toții".

Septuplul câștigător al Balonului de Aur s-a bucurat de o carieră plină de trofee atât la nivel de club, cât și la nivel personal, dar până acum nu a reușit să ofere țării sale o mult așteptată Cupă Mondială, lucru pe care mulți fani din întreaga lume ar dori să îl vadă schimbat de această dată.

"Este un lucru frumos că mulți oameni din afara Argentinei își doresc ca noi să fim campioni și că acest lucru se datorează în mare parte mie", a declarat Messi.

"Sunt recunoscător pentru dragostea pe care am primit-o în întreaga lume de-a lungul carierei mele, iar aici, în Qatar, este un alt exemplu în acest sens.

"Nu știu dacă ajungem mai bine decât la alte Cupe Mondiale. Dar tocmai am câștigat Copa America 2021 și asta ne eliberează foarte mult de presiune.

"Ne face să lucrăm într-un mod diferit, fără anxietate cu privire la echipa națională și la rezultatele ei, și bucurându-ne de noi înșine".

Argentina își începe campania la Cupa Mondială cu un meci de deschidere în Grupa C, marți, împotriva Arabiei Saudite, iar apoi va înfrunta Mexic și Polonia.

