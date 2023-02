Messi l-a votat pe Neymar drept cel mai bun jucător al planetei

Messi a fost încoronat luni seară, la Paris, de FIFA în The Best Men's Player of 2022, învingându-l pe coechipierul său de la Paris Saint-Germain, Mbappe, și pe Karim Benzema, câștigătorul Balonului de Aur 2022, pentru a obține premiul.

Acordarea acestui titlu s-a făcut și cu participarea căpitanilor de echipă ai naționalelor din întreaga lume, Messi având și el drept de vot. Pe măsură ce voturile jucătorilor au fost dezvăluite, s-a aflat că Messi l-a plasat de fapt pe Mbappe pe locul al doilea în voturile sale, punându-l în schimb pe Neymar pe prima poziție.

Relația dintre câștigătorul de șapte ori al Balonului de Aur și Neymar nu mai este o surpriză în acest moment. Ei au devenit prieteni în timpul petrecut alături la Barcelona și au reușit să se reunească atunci când Messi s-a mutat la PSG, în 2021.

Cu toate acestea, Mbappe s-a bucurat de un 2022 excepțional alături de Messi, marcând, de asemenea, un hat-trick în finala Cupei Mondiale, fiind aproape de a-l văduvi pe argentinian de câștigarea mult râvnitului titlu.

Mbappe s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul final, cu 44 de voturi, față de cele 52 ale lui Messi, în timp ce Benzema, de la Real Madrid, a terminat pe locul al treilea, cu 34 de voturi.

Toți trei au fost aleși în echipa ideală, FIFA FIFPro Men's World XI, în care nu a fost loc pentru Neymar.

În timp ce Messi la plasat pe locul doi în topul său pe Mbappe, fostul fundaș al lui Real Madrid, Pepe - coechipier al lui Cristiano Ronaldo la echipa națională - nu l-a inclus nici măcar pe Messi în topul său. Nici Mohamed Salah, de la Liverpool, nu l-a inclus pe messi, alegerile acestuia ridicând semne de întrebare. Egipteanul l-a ales pe Vinicius Junior pe primul loc, urmat de Kevin De Bruyne, de la Manchester City, și Achraf Hakimi, de la PSG, pe locul trei.

În ciuda celor întâmplate, atât Messi, cât și Mbappe par să aibă o legătură puternică pe teren la PSG și trebuie să continue să se ajute reciproc - alături de Neymar - pentru a încerca să aducă pentru Les Parisiens cea de a treia victorie consecutivă în Ligue 1, în etapa din weekend.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)