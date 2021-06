Mircea Lucescu prelungește contractul cu Dinamo Kiev

Antrenorul Mircea Lucescu își prelungește contractul cu echipa de fotbal Dinamo Kiev până în vara anului 2023. Acesta a semnat, în 2020, un contract pentru 2 ani, cu opţiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Președintele clubului, Igor Surkis, şi Mircea Lucescu au asistat la finala Ligii Campionilor şi la finala Europa League, iar în timpul călătoriei au discutat despre sezonul trecut şi au făcut planuri pentru următorul, ajungând la înțelegerea de prelungire a contractului pentru încă un an.



''Avem încredere deplină în domnul Lucescu şi în strategia sa de dezvoltare. Mircea Lucescu nu este doar un antrenor câştigător, este un specialist care dezvoltă jucători şi ajută la schimbarea clubului nostru. Sper că următorii doi ani să fie doar începutul unei noi pagini victorioase istoria echipei Dinamo şi suntem foarte fericiţi că Lucescu va face parte din această călătorie. 'Într-un an, clubul şi echipa au făcut un mare pas înainte şi sperăm că progresele vor continua. După ce am făcut alegerea corectă în urmă cu un an, nu ne îndoim că decizia actuală va aduce noi beneficii lui Dinamo'', a declarat Surkis.

Dinamo Kiev a jucat, în sezon, 43 de meciuri în toate competiţiile, respectiv prima ligă ucraineană, Liga Campionilor, Europa League, Cupa Ucrainei, Supercupa Ucrainei, înregistrând 28 de victorii, 8 remize, 7 înfrângeri. A revenit în Liga Campionilor şi a ajuns până în optimile de finală a Europa League, pe lângă cele trei trofee interne, titlul de campioană, Cupa şi Supercupa Ucrainei.