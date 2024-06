Nu stricați palmaresul cu Belgia!

„Putem învinge Belgia”, o idee la care nu se gândea nimeni înainte de EURO, însă debutul excelent cu Ucraina ne-a dat tuturor speranțe. Calculele s-au refăcut și, în acest moment, România are șanse mai mari să ajungă în optimi decât belgienii, favoriții grupei la începutul competiției. Naționala noastră are nevoie de un singur punct pentru a ieși din grupă, iar o victorie ne-ar face favoriți chiar la primul loc. Belgia însă este obligată să câștige cu noi, mâine, în caz contrar este în pericol să plece acasă chiar de pe ultimul loc.

Avem palmares pozitiv cu Belgia

Din 1992, România are palmares pozitiv cu Belgia. Cele cinci dispute din 1992 încoace s-au terminat cu trei victorii ale României și doar două belgiene. Și golaverajul este în favoarea noastră, 6-5. Ultima întâlnire a fost pe 14 noiembrie 2012, scor 2-1 pentru România, meci jucat pe Stadionul Steaua. Echipa noastră a fost Tătăruşanu - Chiricheş, Găman, Gardoş, Latovlevici - Pintilii, Nistor - Maxim, Grozav, Chipciu - Marica, rezerve: Lung jr - Luchin, Şt. Radu, Bourceanu, Dr. Grigore, Lazăr, Tănase, Torje, Goian, Neagu, B. Stancu, Alexe, iar antrenor era Victor Pițurcă. Au marcat pentru noi Maxim și Torje. Interesant că în echipa Belgiei au jucat De Bruyne, Lukaku și Witsel, singurii supraviețuitori ai formației de atunci. În tabăra noastră doar Chiricheș ar fi putut face parte din echipă, însă desele accidentări din ultimii ani l-au ținut departe de națională.

Echipa câștigătoare nu se schimbă

Edi Iordănescu nu ar avea niciun motiv să schimbe ceva în primul „11” cu care a început și meciul cu Ucraina. Toți titularii au jucat excepțional, au alergat, au fost disciplinați. Înlocuitorii lor, cu excepția lui Mihăilă, nu au fost atât de inspirați. Este adevărat că scorul era deja 3-0 când s-au făcut schimbările și erau alte sarcini tactice, însă s-a greșit mai mult la mijlocul terenului, unde Hagi, neinspirat, a pasat de multe ori la adversar, în timp ce Pușcaș, intrat în locul lui Drăguș, nu s-a văzut în cele 15 minute cât a fost pe teren. Astfel, singura modificare în lista de titulari ar putea fi doar introducerea ca titular a lui Mihăilă, urmând ca acesta să fie înlocuit cu Florinel Coman în repriza a doua. Totuși, în ultimele partide Florinel Coman a dat un randament mai bun când a jucat de la început, inclusiv cu Ucraina, iar Mihăilă a jucat mai bine când a intrat, proaspăt, pe parcurs. Rămâne de văzut ce va alege selecționerul, pentru că odihnirea unor jucători nu ar fi justificată, având în vedere că între meciurile cu Ucraina și Belgia sunt 5 zile.

Avem și un avantaj: la ora meciului cu Belgia cunoaștem rezultatul din cealaltă partidă din grupă, dintre Ucraina și Slovacia. Pe noi ne-ar avantaja un rezultat de egalitate între cele două, situație în care Ucraina ar fi eliminată. Însă mult mai important ar fi să nu pierdem cu Belgia și să nu mai așteptăm un joc al rezultatelor, pentru că în acest moment putem câștiga și grupa, dar putem pleca și acasă de pe ultimul loc. De asemenea, există și varianta în care toate echipele din Grupa E pot termina la egalitate de puncte, patru: noi am pierde cu Belgia și egal cu Slovacia în ultima etapă. Atunci intervine departajarea la golaveraj, iar în această situație nu trebuie să luăm multe goluri de la Belgia, în caz de înfrângere. Am avea avantaj doar la meciul direct cu Ucraina și în funcție de celelalte rezultate, calculele s-ar mai complica o dată. Cea mai proastă variantă este să pierdem și cu Belgia, și cu Slovacia: ultimul loc în grupă și... acasă.

Echipele românești și-au aflat adversarele din Europa

La sediul UEFA au avut loc tragerile la sorți pentru primele două tururi preliminare din Champions League, unde FCSB participă încă din primul tur, Europa League, unde Corvinul participă tot din primul tur, și Conference League, unde CFR Cluj și Universitatea Craiova vor intra din turul doi preliminar. FCSB va juca pe 9 și 16 iulie cu campioana statului San Marino, iar dacă naționala va avansa în fazele superioare la EURO, campioana României nu se va putea baza pe Coman, Olaru, Șut și Târnovanu. În turul următor FCSB va avea un meci mult mai greu, cu campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv, pe 23 și 31 iulie.

Corvinul va juca cu Paks, câștigătoarea Cupei și vicecampioană a Ungariei, pe 11 și 18 iulie. Dacă învinge, va juca în turul următor cu Rijeka, vicecampioana Croației. Dacă pierde, Corvinul va juca în turul 2 al UCL cu AEK Larnaca, din Cipru.

CFR Cluj și Universitatea Craiova au adversari pe bielorușii de la Neman Grodno, respectiv pe învingătoarea dintre Botev Plovdiv (Bulgaria) și NK Maribor (Slovenia).