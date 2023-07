Cristiano Ronaldo, decis să mai joace și la europeanul din 2024

Ronaldo are acum 38 de ani și și-a reprezentat deja țara în 200 de ocazii. El are în palmares un record de 123 de goluri internaționale. Lumea fotbalului și fanii săi se întreabă când se va retrage acesta de la națională, mai ales după ce la Cupa Mondială din 2022 a fost în câteva rânduri rezervă.

Ronaldo, care și-a ajutat națiunea să obțină gloria continentală în 2016, a declarat, citate de Record, atunci când a fost întrebat despre viitorul său internațional:

„Întotdeauna am ceva de demonstrat, când nu avem nimic de demonstrat este un semn că suntem morți pe viață. În fiecare an am mereu ceva de demonstrat. Să dovedesc că pot da un exemplu de longevitate, la 38 de ani și jumătate cred că voi face în continuare lucruri foarte interesante.

Ce anume? Goluri, pase de gol, o pregătire bună în Selecție, să am o fază de calificare bună, un Campionat European bun și să continui să fac ceea ce am făcut în cei 21 de ani de carieră. Voi continua să mă bucur în același mod. Mă simt în continuare util și bun. Continui să mă bucur de fotbal, de ceea ce îmi place cel mai mult.”

Ronaldo a debutat pentru Portugalia în 2003 și a devenit primul om care a ajuns la 200 de prezențe internaționale. În prezent, el joacă în Arabia Saudită, la Al-Nassr, și își dorește ca evoluția sa la echipa declub să îl mențină în cursa pentru alte convocări.

Portugalia a fost impecabilă în cele patru meciuri de calificare la Euro 2024 de până acum, cu un bilanț de 12 puncte care i-a adus în fruntea Grupei J, rezultate care îi dau mari șanse ca împreună cu emblematicul său număr 7, să se califice la turneul final din Germania, vara viitoare.

(sursa: Mediafax)