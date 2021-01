Rusul Aleksandr Kokorin s-a transferat la Fiorentina

Zvonurile și informațiile tot mai concrete referitoare la transferul lui Aleksandr Kokorin la Fiorentina au fost oficializate, joi, prima dată de către Spartak Moscova, pe site-ul său oficial.

Jucătorul de 29 de ani anunțase deja pe Twitter că a devenit jucătorul clubului „viola”.

Suma de transfer nu a fost făcută încă oficială, dar conform calciomercato.it, clubul moscovit va primi între 4 și 5 milioane de euro, Kokorin va semna un contract pe trei ani și jumătate cu Fiorentina, cu o opțiune pentru încă un an și va câștiga aproximativ 1,8 milioane de euro pe an, plus bonusuri substanțiale.

Pentru fotbalistul rus au mai rămas doar de efectuat controale medicale, urmând să semneze contractul, probabil în cursul zilei de vineri.

Kokorin are 48 de selecții la echipa națională pentru care a marcat 12 goluri.

El ajunsese la Spartak Moscova în august 2020, liber de contract.

(sursa: Mediafax)