Steve Zhang, preşedintele lui Inter- Milano: Nu ne este teamă, nu ne dăm bătuţi contra echipelor puternice

''Respect profund City, este o echipă magnifică. Dar avem calitatea de a le face faţă. În ultimii ani, cu cât ştacheta a fost ridicată mai sus de rivalii noştri, cu atât am avut performanţe mai bune. Inter nu se dă bătută în faţa echipelor puternice'', a declarat oficialul chinez pentru Gazzetta dello Sport.



Zhang, care la 26 de ani a devenit în 2018 cel mai tânăr preşedinte din istoria lui Inter, va asista la prima sa finală din Liga Campionilor, trofeu pe care nerazzurri l-au câştigat ultima oară în 2010.



''M-am gândit de multe ori cum ar fi să câştig Liga Campionilor. Dar chiar şi să visez c-o câştig mi s-a părut imposibil... Acum că suntem în finală, totuşi, toţi cei de la club au o dorinţă incredibilă de a încerca. Cum a spus antrenorul Inzaghi: 'nu ne este frică, vrem doar să jucăm această partidă''', a adăugat Zhang.



Preşedintele lui Inter are mare încredere în Simone Inzaghi, chiar dacă în campionat s-a clasat pe locul trei, dar în schimb a câştigat Cupa şi Supercupa Italiei. Ca antrenor la Inter, Inzaghi nu a pierdut nicio finală.



'''Inzaghi are abilităţi mari de management şi impune un calm incredibil. Când îl văd înainte de meciuri, sunt mai tensionat decât el. A fost un cadou pentru mine şi el este omul din finala Ligii Campionilor'', spus Zhang.



Oficialul chinez a povestit o anecdotă despre Romelu Lukaku, venit sub formă de împrumut şi care nu a avut un sezon grozav în Serie A: ''El mi-a spus: 'Preşedinte, niciodată să nu spui niciodată, vom ajunge în finala Ligii Campionilor'. Am surâs, gândind: 'este nebun', dar a avut dreptate''.



City, care a cucerit Cupa Cupelor în 1970, înfruntă sâmbătă Inter Milano, al cărui palmares european include trei trofee în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor, tot trei în Cupa UEFA, două în Cupa Intercontinentală şi unul în Cupa Mondială a Cluburilor.