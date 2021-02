Top 20 cei mai buni arbitri ai secolului 21 - Germania conduce clasamentul pe națiuni

Hepta

Topul celor mai buni arbitrii ai secolului 21 a fost realizat și dat publicității săptămâna aceasta de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului IIFFHS).

Prima poziție în clasamentul ultimilor 20 de ani este ocupată de germanul Felix Brych, care conduce cu un singur punct în fața turcului Cuneyt Cakir.

Clasamentul celor mai buni arbitri ai secolului 21 din întreaga lume a fost alcătuit în mod asemănător cu clasamentele similare realizate pentru cel mai bun arbitru al primului și al celui de al doilea deceniu, astfel încât să existe o anumită uniformitate și pentru viitoarele clasamente de acest fel.

Plecând de la clasamentele mondiale anuale IFFHS ia în considerare un „Top 20” pentru fiecare an și alocă puncte fiecărui loc. Primul clasat primește 20 de puncte, al doilea 19 puncte, al treilea clasat 18 puncte, până la locul 20 care primește un punct. Adunarea punctelor obținute de fiecare arbitru an de an, în funcție de clasarea sa în topul anului, duce la alcătuirea unui clasament general ce se modifică de la un an la altul. Astfel, clasamentul secolului cuprinde topurile anuale din 2001 până în 2020.

În clasamentul astfel alcătuit, liderul actual al secolului 21 este germanul Felix Brych, cel care a câștigat și în clasamentul celei de a doua decade a secolului 21 (2011-2020). Prima clasare în topul primei decade (2001-2010) i-a revenit tot unui german, lui Markus Merk, care în clasamentul secolului este al 4-lea.

Printre realizările de top ale lui Brych se numără delegarea la finala UEFA Europa League 2014 dintre Sevilla și Benfica și finala UEFA Champions League 2017 dintre Juventus și Real Madrid.

El a arbitrat și echipe românești, debutând chiar într-un meci internațional de seniori în meciul în care România a învins-o cu 2–0 pe Luxemburg în grupa G din Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008. În octombrie 2011 Brych a oficiat meciul Manchester United vs. Oțelul Galați din grupa C a Ligii Campionilor 2011-2012.

Pe locul 2, la un singur punct distanță de german, se află turcul Cuneyt Cakir, urmat de alte nume legendare precum englezul Howard Webb, Bjorn Kuipers sau Nicola Rizzoli.

Webb și Rizzoli au câștigat fiecare două premii anuale, iar Brych unul singur. Cakir și Kuipers nu au fost niciodată primii în topurile anuale, dar au fost în mod constant printre cei mai buni. Celebrul italian Pier Luigi Collina a câștigat 3 trofee anuale în secolul 20 și alte 3 în secolul 21, însă punctajul său strict referitor la secolul actual nu îl plasează decât pe locul 11.

Într-un clasament pe națiuni conduce tot Germania, cu 2 reprezentanți în top 5, urmată de Italia și apoi Anglia, ambele tot cu câte doi arbitri prezenți în top. Toate celelalte națiuni prezente au câte un singur reprezentant.

Top 20 cei mai buni arbitri ai secolului 20:

1. Felix Brych (Germania) 141 puncte

2. Cuneyt Cakir (Turcia) 140

3. Howard Webb (Anglia) 137

4. Markus Merk (Germania) 135

5. Bjorn Kuipers (Olanda) 133

6. Nicola Rizzoli (Italia) 121

7. Oscar Julian Ruiz (Columbia) 104

8. Massimo Busacca (Elveția) 96

9. Jorge Luis Larrionda (Uruguay) 96

10. Lubos Michel (Slovacia) 96

11. Pierluigi Collina (Italia) 94

12. Nestor Pitana (Argentina) 88

13. Kim Milton Nielsen (Danemarca) 84

14. Franck de Bleeckere (Belgia) 82

15. Viktor Kassai (Ungaria) 81

16. Martin Atkinson (Anglia) 80

17. Damir Skomina (Slovenia) 76

18. Manuel Enrique Gonzales (Spania) 73

19. Anders Frisk (Suedia) 70

20. Graham Poll (Anglia) 70

(sursa: Mediafax)