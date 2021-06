Euro 2020. Valul 1 de suporteri a plecat. Vine valul 2

Primele trei meciuri repartizate Bucureștiului la acest Campionat European de Fotbal itinerant a adus în capitala României peste 15.000 de turiști din Macedonia, Ucraina și Austria. Cel mai mare contingent au fost ex-iugoslavii, aflați la prima lor participare la un turneu final al unei competiții majore. Cei mai câștigați suporteri au fost macedonenii și ucrainenii, care au avut două meciuri consecutive pe Arena Națională și astfel au legat 4 zile la București. Austriecii, însă, au fost nevoiți să facă un du-te-vino București-Amsterdam-București. Urmează meciul din optimile de finală, ocazie cu care sunt așteptați alți 15.000 de suporteri, mai ales că pe Arena Națională va fi permis accesul a 27.000 de spectatori.

Centrul Istoric își trage sufletul după invazia suporterilor din Austria, Macedonia de Nord și Ucraina. S-au băut zeci de mii de beri, s-a scandat, s-a petrecut înainte și după meciuri. Și nu a fost raportat niciun incident. Bucureștiul s-a achitat cu brio în ceea ce privește organizarea. Felicitări au sosit de peste tot, de la turiștii străini la reprezentanții UEFA care au supravegheat felul în care partea română și-a făcut treaba. Cei mai fericiți au fost proprietarii de restaurante și terase din Centrul Istoric al Capitalei. „Am muncit zilele astea cât pentru trei veri aglomerate. Așteptam momentul ăsta de anul trecut, eram pregătiți, dar pandemia asta blestemată ne-a dat planurile peste cap. Iată că s-a întâmplat acum. Dacă am ieșit bine ca business? Dacă fac acum un bilanț sumar, cred că am avut vânzări de cinci ori mai mari ca într-o zi obișnuită. E posibil ca profitul să fie chiar mai mare. Și nu doar la mine. Toate terasele au fost pline, peste tot pe unde am mers am văzut suporteri la mese. Noi, de exemplu, am refăcut stocul de bere la dublu în fiecare dimineață, iar seara nu mai era un strop”, spune un administrator de pub de pe strada Șelari.

„Dacă erau mai puține gunoaie...”

Scandalul gunoiului din Sectorul 1 nu a creat o imagine frumoasă pentru turiști. „Mi-a spus un domn, român, că există un conflict între un primar și cei care adună gunoiul. Păi acum s-au găsit să se certe? Este adevărat că nu am văzut saci de gunoi peste tot, dar acolo unde i-am văzut nu mi-a plăcut. Am părăsit imediat zona. În rest, Bucureștiul mi-a plăcut. Păcat că a plouat mult, păcat că nu au venit mai mulți austrieci, dar și programul ne-a incomodat. Meci, somn și a doua zi la avion. Și aici, și la Amsterdam. Era mai bine ca o grupă să aibă toate meciurile într-un singur oraș. Bucureștiul ar fi putut organiza fără discuție toate partidele. Stadionul este mare, frumos și, cu toate că a plouat torențial, gazonul a fost în perfectă stare. Cu proxima ocazie voi reveni în România. Voi merge și la mare și mi s-au mai recomandat Moldova, Delta și Maramureșul”, ne-a spus un suporter austriac.

Din păcate, ploaia ne-a făcut să nu putem vizita mai multe în București. Am stat 5 zile la București și am fi vrut să vizităm mai multe obiective turistice. Din păcate, vremea ne-a stricat planurile. Am vizitat însă parcurile Cișmigiu și Herăstrău, iar în weekend am parcurs toată Calea Victoriei pe jos. Este un oraș frumos. Am fi vrut să vizităm și Casa Poporului și Muzeul Satului, dar, din păcate, n-am mai ajuns. Data viitoare nu vom rata niciun obiectiv și, dacă ne va ajuta vremea, vom parcurge pe jos tot Bucureștiul!

Suporter ucrainean

Noi ne bucurăm nespus că suntem aici să ne susținem naționala noastră la primul turneu final important din scurta noastră istorie. Bucureștiul este un oraș frumos, românii sunt prietenoși, ne-am distrat bine împreună. Vă așteptăm în luna septembrie în Macedonia la meciul din calificările pentru Campionatul Mondial. Nu este greu deloc. În 8 ore sunteți la Skopjie cu mașina trecând prin Bulgaria. Vom fi la fel de ospitalieri ca și voi. Am stat o săptămână aici și mi-a plăcut totul. Love Romania!

Suporter din Macedonia de Nord

Noi ne-am plimbat mult prin Europa. Întâi la București, apoi Amsterdam, din nou București și nicăieri nu am stat mai mult de două zile. Acum mergem la Londra, sau sperăm. Nu știm cum este cu accesul în Marea Britanie. Jucăm cu Italia, dacă învingem, mergem la Munchen. Bucureștiul îmi place. Bere bună și ieftină.

Suporter din Austria