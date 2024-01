Kyle Walker, starul de la Man City, a recunoscut că este tatăl unui copil făcut în afara căsătoriei

Starul Angliei și al echipei Manchester City, Kyle Walker, a prezentat scuze soției sale după ce a născut un al doilea copil cu o altă femeie, potrivit Sky News. Fundașul în vârstă de 33 de ani a spus că a făcut „alegeri idioate” și că trebuie „să-și recunoască greșelile”.

„Ceea ce am făcut este oribil și îmi asum întreaga responsabilitate. Singura persoană de vină sunt eu. Am roluri și responsabilități de care sunt conștient și am făcut alegeri stupide. Dar trebuie să-mi recunosc greșelile”, a declarat el pentru ziarul The Sun.

Walker este căsătorit cu Annie Kilner. Cuplul are trei copii, al patrulea fiind pe drum.

În aprilie 2020, modelul Lauryn Goodman a anunțat că a născut, iar ulterior l-a numit pe Walker ca tată. Fotbalistul i-a promis soției că nu va mai avea legături cu Goodman. Cu toate acestea, se pare că Walker s-a întâlnit cu Goodman în octombrie 2022, la Londra. Walker a confirmat că Goodman l-a informat la „sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie” anul trecut că ea este însărcinată cu al doilea copil al lor.

Walker, care sezonul trecut a câștigat tripla cu echipa de club Manchester City, s-a mutat din casa familiei și locuiește în prezent într-un apartament închiriat.

Nu este prima dată când Walker prezintă scuze publice. El a mai făcut-o în 2020 atunci când a organizat o mare petrecere în casa sa din Cheshire, încălcând restricțiile din pandemie.

(sursa: Mediafax)