Iga Swiatek pierde surprinzător la Miami, în fața unei jucătoare de 19 ani

Iga Swiatek a ratat în această seară calificarea în semifinalele turneului WTA 1000 de la Miami, după ce a fost învinsă în două seturi de Alexandra Eala (locul 140 mondial), cu scorul de 6-2, 7-5, după o oră și 41 de minute de joc.

În primul set, sportiva din Filipine și-a pierdut primul serviciu, permițându-i adversarei să intre în avantaj cu un break, dar apoi a câștigat 3 game-uri la rând și a preluat conducerea.

Deși era mare favorită în duelul cu jucătoarea de pe locul 140 mondial, Swiatek nu a reușit să recupereze diferența și să egaleze. Eala a mai cedat doar un game pe serviciul său, dar apoi a închis setul cu alte 3 game-uri consecutive.

SHE’S ONLY GONE AND DONE IT!!!!!!!! ????????



Filipino wildcard Alexandra Eala stuns World No. 2 Swiatek 6-2, 7-5 to reach the last 4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/xn1zNpck10