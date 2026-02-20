Jannik Sinner, după eliminarea surprinzătoare de la turneul ATP Qatar Open: „Știu cum să revin”

După două sezoane excelente, în care a devenit unul dintre cei mai constanți jucători din circuit, Sinner are acum un bilanț de 7-2 în 2026. Înainte de Doha, numărul 2 mondial ratase șansa de a câștiga al treilea titlu consecutiv la Australian Open, fiind învins în semifinale de Novak Djokovic.

Ultima dată când Sinner a pierdut în două turnee consecutive fără să ajungă în finală s-a întâmplat în 2024, după eliminările de la Wimbledon și Canadian Open.

De atunci, italianul a disputat 19 turnee, ajungând în 15 finale și câștigând 10 titluri. În celelalte cinci finale a fost învins de marele său rival, Carlos Alcaraz.

După meci, Sinner a transmis că nu este alarmat de această perioadă mai puțin reușită.

„Fiecare jucător are suișuri și coborâșuri. Am avut doi ani incredibili, iar acum traversez un mic declin. Dar, nu este ceva care să mă îngrijoreze. Știu că pot juca un tenis mai bun, însă Jakub a servit și a jucat foarte bine. Cu toții avem momente mai dificile în profesia noastră. Am trecut prin perioade și mai grele în trecut. Știu cum să revin”, a spus Sinner, notează Ubitennis vineri.

Italianul a demonstrat în repetate rânduri o mentalitate de campion, inclusiv în momentele tensionate din afara terenului, când a continuat să performeze la cel mai înalt nivel.

Obiectiv major: Roland Garros

Privind spre următoarele luni, Sinner și-a fixat deja marele obiectiv al sezonului.

„Unul dintre cele mai mari obiective ale mele este Roland Garros, dar acel moment este încă departe. Nu aș numi această perioadă ‘oboseală’. Am pierdut doar câteva meciuri. Trebuie să-mi amintesc și ce am realizat în ultimii trei ani. Încrederea este acolo”, a mai spus italianul.

La Indian Wells, unde a recunoscut că întâmpină de obicei dificultăți, Sinner nu a ajuns încă în finală, fiind eliminat de două ori în semifinale.

În schimb, la Miami Open are amintiri excelente. A câștigat titlul în 2024, după o finală cu Grigor Dimitrov, și a mai jucat alte două finale, în 2021 (pierdută cu Hubert Hurkacz) și 2023 (pierdută cu Daniil Medvedev).

În total, Sinner are în palmares cinci titluri Masters 1000.

Semifinalele la Qatar Open sunt programate vineri seară. Carlos Alcaraz, liderul mondial, îl întâlnește pe Andrey Rublev, rusul care este deținătorul trofeului la Doha. Meciul este programat de la ora 18:30.

În a doua semifinală, Mensik se va confrunta cu francezul Arthur Fils.

(sursa: Mediafax)