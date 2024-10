Jannik Sinner a câştigat titlul la Shanghai (ATP), după o finală cu Novak Djokovic

Djokovic (37 ani) s-a înclinat după o oră şi 37 de minute, nereuşind să îşi creeze nicio minge de break.



Sinner, imperturbabil în ciuda cazului de dopaj în care nu a fost suspendat, l-a învins pe Djokovic pentru a patra oară în ultimele lor cinci confruntări. Bilanţul este acum egal, cu patru victorii de fiecare parte.



Pentru italian acesta este al treilea titlu ATP Masters 1.000 din acest sezon, după cele de la Cincinnati şi Miami.



Sinner, care a câştigat două turnee de Mare Şlem în acest an, Australian Open şi US Open, a ajuns la 65 de victorii în acest an, având doar 6 înfrângeri.