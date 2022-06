Kontaveit îl angajează pe Torben Beltz, fostul antrenor al Emmei Răducanu și al lui Angelique Kerber

Kontaveit, numărul 2 mondial, a rămas fără antrenor de la începutul lunii iunie, după ce s-a despărțit de rusul Dmitri Tursunov, căruia nu i s-a permis să călătorească la multe turnee, în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Kontaveit a anunțat pe site-ul său oficial că a făcut echipă cu Beltz, care o antrenase timp de cinci luni, până în aprilie, pe Răducanu.

Beltz a lucrat și cu Angelique Kerber când aceasta a ajuns numărul 1 mondial și a câștigat două titluri de Grand Slam în 2016.

Ea trebuia să joace săptămâna aceasta la Eastbourne International, dar s-a retras de la turneu, spunând: „Din păcate, nu voi putea să vin și să joc la Eastbourne în acest an. Încă trebuie să mă recuperez și să am grijă de sănătatea mea după infecția pe care am făcut-o recent cu COVID. Nu m-am simțit bine pe teren în ultima vreme, așa că prefer să nu-mi asum niciun risc și să revin când voi fi la 100%. Sper să ne vedem cu toții la Eastbourne în 2023".

(sursa: Mediafax)