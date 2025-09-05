Lucescu vrea să păstreze ritmul înaintea meciului cu Cipru

Meciul amical de azi cu Canada nu are cum să-l pregătească pe cel cu Cipru din preliminariile pentru Mondialul de anul viitor. Stilul de joc al Canadei nu seamănă deloc cu cel al Ciprului, apoi abordarea naționalei noastre va fi una diseară și alta la Nicosia. Însă scopul lui Mircea Lucescu este să vadă forma fizică a jucătorilor selecționați. În mare, lotul este cam același de acum trei luni, de la meciurile cu Austria și Cipru. Primul „11” nu mai poate fi același. Lipsesc din lot Chiricheș, Ianis Hagi, Bîrligea, Alibec și Mihăilă. Este însă în sfârșit, în lot, Louis Munteanu și cam toată lumea este curioasă să-l vadă la lucru pe jucătorul evaluat de club la 18 milioane de euro.

Singura utilitate a unui meci amical cu Canada este aceea ca Mircea Lucescu să vadă în ce formă fizică sunt jucătorii selecționați și să facă mici retușuri de pregătire fizică în cele trei zile până la deplasarea în Cipru. Ar mai fi o rețetă financiară pentru Federația Română de Fotbal pentru că va fi multă lume diseară pe Arena Națională. Tactica nu va fi deloc aceeași. Canada și Cipru au stiluri total diferite și una este tactica de acasă, cu publicul tău în tribune și alta este tactica din deplasare cu un public ostil.

Titularii de diseară vor fi titulari și-n Cipru

După cum ne-a obișnuit, Mircea Lucescu nu face experimente. El și-a făcut deja echipa, iar schimbările le va face târziu. Doar accidentări sau lipsa evidentă de formă a unor jucători i-ar schimba opțiunea. Astfel că primul „11” de diseară va fi și la Nicosia. Dacă cele trei luni de la precedenta convocare unii jucători nu ar fi avut probleme medicale sau n-ar fi rămas fără echipă, am fi avut aceeași selecție. Din păcate, sunt câțiva ghinioniști. Chiricheș a fost „pensionat” de Gigi Becali la club, Ianis Hagi care abia ieri și-a găsit echipă, Alanyaspor, în Turcia, Mihăilă a părăsit Italia pentru Turcia și nu a prins la Rizespor decât două meciuri după care s-a accidentat, Alibec mai prinde 15-20 de minute pe meci la FCSB când nu este accidentat, iar Bîrligea este din nou ghinionist și s-a accidentat în ultimul meci de campionat.

„Nea Mircea nu va folosi formule de echipe diferite. Cine va juca titular cu Canada va fi titular și-n Cipru. Doar o mare dezamăgire sau o accidentare ar putea scoate un jucător din primul «11». Schimbări de formule Nea Mircea face doar la antrenamente”, ne-a declarat un apropiat din anturajul naționalei. De fapt nu este niciun secret. Este cunoscut conservatorismul lui Mircea Lucescu.

Așteptăm și alinierea planetelor

La cum arată acum situația din grupă, pentru a mai avea șanse de calificare la Mondialul de anul viitor, fie locul 1, fie locul 2, suntem obligați să câștigăm în această toamnă toate meciurile rămase de disputat: deplasarea din Cipru de marți, peste o lună meciul cu Austria (acasă), iar în noiembrie cu Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă). România are deja două înfrângeri în calificări și ca să rămânem în cărți trebuie să obținem 12 puncte din cele patru meciuri rămase și, de asemenea, Austria și Bosnia să se încurce reciproc și să-și împartă punctele. Cel mai bine pentru noi ar fi ca Cipru, Austria și Bosnia să facă numai rezultate de egalitate când joacă între ele. Dar sunt cam multe planete de aliniat să ne iasă situația asta favorabilă.

Eternul caz Louis Munteanu

Vârful CFR-ului nu va juca titular nici diseară, nici în Cipru. La cum îl cunoaștem pe Mircea Lucescu și la cum a procedat până acum la națională, îi va oferi minute pe final de meci. Titular va fi, cu siguranță, Drăguș. Abia prin minutul 75, dacă nu intervine ceva mai devreme, va fi introdus și capriciosul Louis Munteanu. „La Nea Mircea nu contează că joci 90 de minute sau 15 minute. Când ești pe teren trebuie să «mănânci gazonul». Cu atât mai mult trebuie să facă un jucător care intră odihnit de pe bancă pe final de meci. Trebuie să «mănânce» de două ori mai mult”, ne-au mai spus cei din anturajul naționalei. Iar Louis Munteanu are de demonstrat multe. În primul rând că a înțeles morala și sfaturile lui Mircea Lucescu după ce a părăsit cantonamentul echipei de club. „Louis Munteanu, dacă mai vrea să prindă un transfer pe viitor, trebuie să fie decisiv la națională. Nu joacă în cupele europene, iar asta i-a scăzut mult cota. Nu mai are vizibilitate decât la națională. Pentru campionatele mari nu valorează mare lucru că ești golgheter în Liga 1 și că marchezi cu Slobozia, Metaloglobus sau Csikszereda. Mai ales că nici n-a înscris în acest sezon de Liga 1. Are mult de demonstrat”.

„Ce-mi pasă mie de națională?”

În timp ce Universitatea Craiova se bucură că are trei jucători la națională, la care îl adaugă și pe „chinezul” Mitriță, la FCSB este nemulțumire. Patronul Gigi Becali este preocupat de participarea în Europa League și ar fi vrut ca niciun jucător al FCSB să nu fie selecționat. „Ce mă interesează pe mine echipa națională? Ce câștig eu din asta? Oricum, Lucescu i-a chemat degeaba, că n-or să joace. Poate acolo 5-10 minute. Ce vizibilitate ai când joci câteva minute cu Cipru? Niciuna. S-au dus vremurile când visam ca FCSB să dea toți titularii la echipa națională. Nu mă mai interesează. Nu câștig nimic. Ba, mai mult, pierd. Bîrligea s-a accidentat la națională și nu l-am putut folosi câteva meciuri. S-a accidentat în meciul cu Austria și mi-a lipsit șapte meciuri. Și Olaru a venit accidentat de la națională. Iar acum i-a chemat degeaba, că nu vor juca titulari. Poate doar pe Tănase să-l joace de la început, însă Olaru și Șut poate-poate vor juca și ei acolo vreo 10-15 minute. Mai bine nu-i chema”, a declarat Gigi Becali.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu Moldovan (Oviedo - Spania), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese - Italia);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano - Spania), Deian Sorescu (Gaziantep - Turcia), Andrei Burcă (Yukun - China), Bogdan Racovițan (Raków - Polonia), Virgil Ghiță (Hannover - Germania), Mihai Popescu (FCSB), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Rapid);

Mijlocași: Adrian Șut (FCSB), Marius Marin (Pisa - Italia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena - Grecia), Nicolae Stanciu (Genoa - Italia), Darius Olaru (FCSB,), Florin Tănase (FCSB), Dennis Man (PSV - Olanda), David Miculescu (FCSB), Alexandru Mitriță (Zhejiang - China), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid);

Atacanți: Denis Drăguș (Eyüpspor - Turcia), Louis Munteanu (CFR).