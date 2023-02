Se umple stadionul din Gruia

Liga 1 mai are de disputat patru etape din sezonul regular, care vor stabili și ultima participantă în play off dintre Sepsi, FCU Craiova - principalele favorite - sau, de ce nu, poate chiar Petrolul ori FC Botoșani, pentru că mai sunt în joc 12 puncte.

Iarna blândă a agitat destul de bine fotbalul nostru, fiind, surprinzător după o vacanță de iarnă mai scurtă decât în alți ani, foarte multe meciuri spectaculoase în cele cinci etape din 2023. Chiar și CFR Cluj, recunoscută pentru pragmatismul ei, a oferit mai mult fotbal ca de obicei. Doar cele două înfrângeri cu FCSB și Universitatea Craiova, două contracandidate la titlu, i-au adăugat câteva riduri lui Dan Petrescu. „Bursucul” a fost însă mai mult cu gândul la meciul baraj din cupele europene cu Lazio, pentru că prioritatea clubului este aducerea a cât mai multor bani din Europa. Deocamdată s-au ales cu circa 5 milioane de euro din participarea în UEFA Conference League și mai speră la alți 600.000 de euro în cazul în care o elimină pe Lazio. Meciul de mâine cu italienii ar mai avea o miză, anume creșterea coeficientului UEFA al clujenilor, fapt care le-ar aduce statut de cap de serie pentru o viitoare prezență în play off-ul Europa League. Până acum, CFR a acumulat în cele două ediții de UECL la care a participat, 10 puncte și se clasează pe locul 19 din totalul celor 64 de echipe care au jucat cel puțin în grupele competiției de la înființarea ei în urmă cu doi ani. Cealaltă echipă românească care a prins grupele UECL, FCSB, are două puncte și ocupă locul 59.

Tribune pline cu Lazio

Oficialii CFR-ului au anunțat că s-au vândut toate biletele la meciul cu Lazio, o premieră pentru clujeni chiar și la meciurile din cupele europene.

Revine Liga 2. Dinamo visează la play off și chiar la promovare

Spre deosebire de Liga 1, care a avut parte de o vacanță scurtă de iarnă, Liga 2 revine după aproape 3 luni pentru încheierea sezonului regular din care au rămas doar trei etape. Cele 9 puncte rămase în joc pot produce schimbări semnificative, și, teoretic, în afară de Steaua, Poli Iași și Oțelul, deja desprinse în fruntea clasamentului, sunt alte 7-8 echipe pot emite pretenii la play off dacă vor obține trei victorii. Cel mai accesibil calendar îl are Dinamo. „Câinii”, revigorați pe finalul anului trecut au două meciuri ușoare acasă cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și o deplasare nu foarte complicată la Șelimbăr. Cum între Dinamo și Gloria Buzău (locul 6 în acest moment și un program mai dificil) sunt doar două puncte diferență, Dinamo ar putea trece pe 6. Calculele sunt simple în ceea ce-i privește pe „câini”: au nevoie de 9 puncte iar Gloria Buzău și Csikszereda Miercurea Ciuc să obțină maximum 6 puncte. Astfel, indiferent de restul rezultatelor, Dinamo este calificată în play off chiar dacă pretenții mai au și Concordia Chiajna și FC Brașov. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și rezolve problema licențierii, în caz contrar s-ar putea petrece o situație absurdă, ca două echipe, Steaua și Dinamo, fără drept de promovare să joace în play off meciuri „amicale”, iar celelalte patru să urce în Liga 1.