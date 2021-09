Messi bate recordul sud-american al lui Pele cu al 7-lea hat-trick pentru naționala Argentinei

Lionel Messi a marcat joi noapte un hat-trick, aducând Argentinei victoria cu 3-0 în fața Boliviei, într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială, depășindu-l pe Pele în clasamentul celor mai buni marcatori din America de Sud, la nivel de meciuri internaționale, cu 79 de goluri.

Messi a deschis scorul după 14 minute, la Buenos Aires, driblând apărarea boliviană înainte de a trimite mingea în plasă din afara careului.

El a făcut 2-0 în minutul 64, după un un-doi cu Lautaro Martinez, apoi a completat hat-trick-ul cu două minute înainte de final, introducând mingea în plasă cu o reluare din apropiere.

Golurile sale cu numărul 77, 78 și 79 au reprezentat al șaptelea hat-trick pentru echipa națională. Cu acceastă reușită Messi l-a devansat cu două goluri pe Pele, în clasamentul golgheterilor sud-americani.

Într-o seară în care fanilor argentinieni li s-a permis să își urmărească echipa națională pentru prima dată de la începutul pandemiei COVID-19, Messi a izbucnit în lacrimi la finalul meciului, în timp ce prezenta suporterilor argentiniei trofeul Copa America, pe stadionul Monumental.

Argentina a câștigat Copa America în iulie, primul titlu major din ultimii 28 de ani, iar Messi s-a bucurat pe teren, cu colegii săi de echipă, și a prezentat trofeul celor 21.000 de suporteri prezenți.

"Nu a existat o modalitate mai bună de a sărbători decât să fiu aici", a spus el. "Mama mea este aici, frații mei sunt în tribune. Au suferit atât de mult și sunt aici să sărbătorească. Sunt foarte fericit.”, a spus Messi după meci, citat de Reuters.

"Am fost foarte nerăbdător și am vrut să mă bucur", a declarat Messi. "Am așteptat mult timp acest lucru, mi l-am dorit și am visat la el. Este un moment unic, pentru felul în care s-a întâmplat, după ce am așteptat atât de mult timp.”, a mai declarat argentinianul, vizibil emoționat în timpul momentului festiv de la finalul meciului.

Argentina se află pe locul al doilea, după Brazilia, în grupa de calificare cu 10 echipe, pentru Qatar 2022. Primele patru echipe se califică automat, iar a cincea clasată merge la un baraj interregional.

(sursa: Mediafax)