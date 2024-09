„Epoca Mircea Lucescu” la națională a început cu două victorii: Ce a schimbat „Il Luce” în 7 zile

„Eu nu am timp să antrenez jucătorii așa cu o fac la cluburile lor. Însă vorbesc mult cu ei. Am doar câteva zile la dispoziție în care trebuie să-i pregătesc pentru două meciuri la trei zile distanță între ele. Ce pot face? Să-i motivez, să le cresc încrederea și să le explic anumite așezări în teren. De mai multe nu am timp. Ușor-ușor se vor schimba anumite lucruri. Cum ar fi posesia. Nu-mi place să fim dominați. Nu este posibil să nu avem posesia pe teren propriu”, a explicat „Il Luce”. Într-adevăr, jocul nu diferă de cel din perioada Edi Iordănescu. Îngrijorarea lui Mircea Lucescu vine de la faptul că în afară de ieșirile pe contraatac, jucătorii noștri nu au fost în stare să lege mai mult de 3-4 pase pentru a menține posesia, în timp ce Lituania a legat mult mai bine jocul. Timp de 60 de minute ne-au dominat copios, iar golul lor a fost marcat în urma unei lungi acțiuni, în care am numărat 15 pase consecutive.

Mai multă libertate de mișcare

Desigur, Mircea Lucescu nu poate schimba peste noapte un stil de joc practicat de naționala noastră de la retragerea „Generației de Aur”. Nici nu are la dispoziție aceiași jucători, însă îi poate motiva și le poate oferi mai multă libertate de mișcare pe teren. Iar asta s-a văzut și la Dennis Man, și la Mihăilă, și la Drăguș, încurajați să joace cu aceeași dezinvoltură și curaj ca la echipele club unde activează. Așa au ieșit toate cele șase goluri ale noastre, în urma unor faze în care fantezia a fost pe primul plan. Însă doar pe contraatac. Pe faza de construcție, de posesie lucrurile n-au mai stat așa, nu am reușit să ținem de minge în ciuda unor pase spectaculoase cu călcâiul, a unor driblinguri superbe din partea lui Man sau Mihăilă.

Trăgând linie după cele două meciuri, în Kosovo ne-au scos acțiunile individuale ale lui Man și Mihăilă, iar cu Lituania ne-a scos ambiția jucătorilor intrați de pe bancă, Mitriță, Alibec și Ianis Hagi, care au schimbat statisticile. Până în minutul 70 totul era în favoarea oaspeților, de la posesie la numărul de pase și, de asemenea, la ocazii de gol, unde Târnovanu a arătat că naționala se poate baza pe el. Poate putea să facă mai mult la golul primit, însă a dat siguranță pe tot parcursul meciului.

Marea îmbrățișare

Cel mai frumos moment al meciului din Ghencea a fost când, după marcarea golului, Mitriță a făcut un sprint de 50 de metri pentru a-l îmbrățișa pe Mircea Lucescu. Iar îmbrățișarea a durat secunde bune! Nu s-a văzut la televizor dacă Mitriță a vărsat și o lacrimă de bucurie, însă gestul a arătat că a lăsat la o parte capriciile și mofturile de vedetă care l-au ținut în afara naționalei în mandatul lui Edi Iordănescu. Nu mai puțin adevărat că nici nu-și poate permite comentarii și remarci la adresa lui Mircea Lucescu așa cum și-a permis cu fostul selecționer. De altfel, „Il Luce” a dezvăluit că a avut o lungă discuție cu Mitriță vizavi de toanele și comportamentul jucătorului. Iar schimbarea de atitudine s-a văzut, mai ales după cearta pe care au primit-o după meciul din Kosovo. „Au intrat lipsiți de ambiție. Ce dacă i-am băgat în minutul 83? Ce dacă scorul era 3-0 pentru noi? Ei trebuiau să joace ca și cum ar fi fost pe teren din primul minut. Iar schimbarea de atitudine s-a văzut cu Lituania, pentru că Hagi și Mitriță au câștigat meciul”, a spus Lucescu după meci. De altfel, acesta a recunoscut că s-a sfătuit și cu Răzvan Lucescu, care l-a avut jucător la PAOK pe Mitriță. „Un jucător ca el, mai recalcitrant, mai greu de stimulat… Am vorbit cu Răzvan, am discutat în legătură cu el, mi-a dat niște sfaturi extrem de serioase și utile. Ne ajutăm că suntem tată și fiu”, a completat el.

Schimbarea de atitudine a lui Mitriță a dat speranțe și fanilor olteni. „Poate lecția primită de la Lucescu o să fie benefică și la club. Să nu se mai ascundă după fusta patronului și să facă doar ce vrea el. Acum vine și Cicâldău la Craiova. Echipa se întărește, iar schimbarea de atitudine nu poate fi decât un semn bun”, a scris un suporter al Universității.

Și Ianis a profitat de șansă

Celălalt jucător dojenit de Lucescu pentru lipsa de implicare după meciul din Kosovo, a fost Ianis Hagi. În consecință, cu Lituania a fost alt Ianis. S-a implicat în joc și a schimbat balanța în meci, dominat până atunci de oaspeți. A scos un penalty, a șutat, a arătat mult curaj. În concluzie, a intrat bine, a jucat bine. Chiar foarte bine, având în vedere că nu prinde echipa la club. De altfel, prestația lui Ianis a fost lăudată în presa din Scoția, care a apreciat ambiția că vrea să demonstreze că merită un loc în prima echipă a lui Rangers. „Hagi s-a menținut în formă foarte bună antrenându-se cu echipa a doua de la Rangers, pentru care a jucat și în presezon. Nu vrea să plece de pe Ibrox, iar la națională a arătat multă voință. Ianis Hagi le-a arătat fanilor lui Rangers exact ce pierd pentru că nu-l joacă Philippe Clement, după ce a fost esențial în victoria României cu 3-1 împotriva Lituaniei. Nu-l folosește Philippe Clement la club, dar îl folosește Mircea Lucescu la naționala României, iar Hagi nu a dezamăgit”, au scris ziariștii scoțieni.

„Vom juca și în provincie”

În ciuda victoriei cu Lituania, Lucescu s-a arătat nemulțumit de joc, însă a dat vina pe starea gazonului de pe „Steaua”. „Terenul a fost execrabil, sper să nu ne mai întoarcem pe un astfel de teren, dacă nu-l pun la punct. Există și Craiova unde se poate juca, există și Cluj, există și stadionul nostru național. Și nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în București. Asta e echipa națională și ea trebuie să joace pe întreg teritoriul țării”, a comentat „Il Luce”. Următoarele meciuri pe teren propriu vor avea loc însă abia peste două luni, pe 15 și 18 noiembrie, cu Cipru și Kosovo. Până atunci, avem două deplasări, pe 12 octombrie în Cipru și trei zile mai târziu, pe 15, în Lituania. Deocamdată, România este lider în grupă, cu 6 puncte, fiind urmată de Kosovo și Cipru, 3p, și Lituania cu niciun punct.

„M-am dus să îl îmbrățișez, trebuia să îl răsplătesc cumva. Îi mulțumesc că a avut încredere în mine, chiar dacă în ultima perioadă s-au vorbit mai multe chestii negative despre mine. Dânsul a avut încredere în mine și este o onoare să lucrez împreună cu el”.

Alexandru Mitriță