Posibilă confruntare Nadal - Djokovic în turul doi la Paris 2024

Tragerea la sorți a tabloului de simplu masculin al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice face posibilă o probabilă întâlnire de top în turul doi, între spaniolul Rafael Nadal, prezent la tragerea la sorți, și principalul favorit, Novak Djokovic.

Sârbul Djokovic, care încearcă să câștige medalia de aur olimpică, ce îi lipsește din palmares, a fost promovat cap de serie numărul unu după retragerea italianului Jannik Sinner, și îl va înfrunta pe australianul Matthew Ebden în runda inaugurală.

Dacă Rafael Nadal, în vârstă de 38 de ani, îl va învinge pe ungurul Marton Fucsovics, cei doi se vor întâlni în turul doi. Istoria confruntărilor directe dintre cei doi include 10 ori înfruntări pe zgura pariziană de la Roland Garros, dintre care trei în finală, toate câștigate de Nadal.

Nadal, care a câștigat aurul olimpic la simplu în 2008 și la dublu în 2016, a fost prezent la tragerea la sorți alături de dublul campion olimpic la simplu Andy Murray, fostul câștigător de la Roland Garros Stan Wawrinka, Angelique Kerber și Elina Svitolina.

Atât Murray, cât și Kerber se vor retrage după Jocurile Olimpice, în timp ce Nadal încă nu a confirmat exact când își va încheia cariera, după ce inițial a spus că acesta va fi ultimul său an.

„Sunt încântat să am șansa de a mă întoarce aici, în acest loc special", a declarat Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam. „Nu am putut petrece mult timp aici în acest an", a mai spus acesta, citat de Reuters.

Nadal a fost învins în runda inaugurală a French Open din acest an de germanul Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz, cap de serie numărul doi la masculin, care și-a adjudecat al patrulea titlu de Grand Slam câștigând Wimbledon luna aceasta, îl va înfrunta în primul tur pe libanezul Hady Habib.

Campionul en-titre la simplu masculin Alexander Zverev, cap de serie numărul trei, îl va înfrunta pe spaniolul Jaume Munar în meciul său de deschidere.

Nadal și Alcaraz și-au unit forțele pentru a forma o echipă spaniolă de vis la dublu masculin și, deși nu sunt capi de serie, vor fi puternici pretendenți la medalii. Ei vor juca în primul tur cu argentinienii Maximo Gonzales și Andres Molteni, capi de serie.

La dublu masculin, britanicul Andy Murray, alături de Dan Evans îi vor înfrunta pe japonezii Taro Daniel și Kei Nishikori. Murray s-a retras mai devreme din proba de simplu.

