Nadal a remarcat că în ultimii ani nu mai fusese capabil să câştige patru meciuri la rând

În semifinala de sâmbătă de la Bastad, împotriva croatului Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), Nadal nu a impresionat, dar "a supravieţuit din nou", aşa cum a rezumat el situaţia. Spaniolul în vârstă de 38 de ani va juca a 131-a finală din cariera sa, împotriva portughezului Nuno Borges.



"E întotdeauna plăcut să revin în finală. Am câştigat patru meciuri la rând, lucru de care am fost incapabil în ultimii doi ani", a spus fostul lider mondial, ajuns acum pe locul 261 ATP.



Cu câteva zile înainte de a se întoarce la Roland Garros pentru Jocurile Olimpice de la Paris, Nadal ştie bine care sunt obiectivele sale actuale. Chiar dacă nu este imperial, aşa cum a fost atâţia ani pe zgură, cel care a câştigat 22 de titluri de Mare Şlem este bucuros pentru etapele pe care le-a parcurs în această săptămână în Suedia. Ibericul nu uită de unde a plecat, el revenind în competiţie la mijlocul lui aprilie, la începutul sezonului european pe zgură, după şaisprezece luni în care nu a jucat aproape deloc din cauza accidentărilor.



Venit în Suedia pentru a se pregăti în vederea Jocurilor de la Paris, unde va concura atât la simplu, cât şi la dublu, unde va fi asociat cu tânărul său compatriot Carlos Alcaraz, Nadal vrea să fie optimist, chiar dacă nu îşi mai învinge categoric adversarii ca în trecut.



"Au fost multe evenimente şi încă recuperez multe lucruri pe care le-am pierdut după operaţia importantă pe care am suferit-o la şold în urmă cu aproape un an, aşa că nu este atât de uşor. Dar lupt, am luptat pe tot parcursul turneului pentru a ajunge unde sunt astăzi şi am îmbunătăţit multe lucruri pe teren, mă bucur de asta", a spus Nadal, care nu a pierdut nimic din spiritul său de luptă.



Încântat că s-a întors în timp, oferindu-şi prima finală după Roland Garros 2022, Nadal, care a ales să renunţe la proba de dublu după ce a petrecut şase ore pe teren în ultimele două zile, speră acum să capete şi mai multă încredere duminică, corectând totodată unele aspecte ale jocului său.



"Asta înseamnă mult pentru mine. Vom vedea dacă pot să joc ceva mai bine mâine (duminică - n. r.)", a spus Nadal.