Pancu a strâns tineretul pentru EURO U21 din 2025 

Naționala României U21 are programat un singur meci în această primăvară, deplasarea din Armenia de pe 26 martie. Daniel Pancu s-a arătat circumspect vizavi de acest meci, chiar dacă jucăm cu codașa grupei. Să nu uităm că armenii au scos un egal cu elvețienii, considerați favoriți. De asemenea și echipa noastră a produs o surpriză neplăcută, pierzând cu Albania cu 3-2, după ce am condus cu 2-0. „Sunt jucători noi la această acțiune pentru că au fost accidentări. Aşa că am fost nevoit să convoc alți jucători, practic debutanți la U21 sunt Maftei, care e un jucător cunoscut la loturile de juniori, Pandele, de care am fost foarte mulțumit de evoluțiile lui la U20, şi Dănuleasă, care şi el e un jucător obişnuit al loturilor naționalelor mai mici de vârstă”, a spus Daniel Pancu. Din lot lipsește pentru prima oară Octavian Popescu de la FCSB, jucător care în trecut a avut întotdeauna toată susținerea lui Pancu, însă jucătorul este în vizibilă scădere de formă la echipa de club.

Nu lipsesc însă Răzvan Sava (CFR Cluj), portari; Darius Oroian (Sepsi), David Maftei (Steaua), Cristian Ignat (Mioveni), Gabriel Dănuleasă (Farul), Matei Ilie (CFR), Ștefan Ștefanovici (Politehnica Iași), fundași; Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Andrei Pandele (FCSB), Cătălin Vulturar (UTA), Cristian Mihai (UTA), Constantin Grameni (Farul), Luca Mihai (Poli Iași), Ștefan Baiaram (Univ. Craiova), Alexandru Musi (Petrolul), Rareș Ilie (Lausanne / Elveția), Ianis Stoica (Hermannstadt), mijlocași; și atacanții Louis Munteanu (Farul), Rareș Burnete (Lecce / Italia).

Obiectivul nostru este ocuparea primului loc în grupa E, cel care califică direct naționala noastră la europeanul de tineret de anul viitor, și astfel evitarea unui baraj, unde, România a eșuat mereu.