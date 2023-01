Nick Kyrgios s-a retras de la Australian Open 2023

Kyrgios a explicat că are o ruptură la meniscul lateral și un chist, care va necesita o intervenție chirurgicală artroscopică.

Un RMN a arătat o mică ruptură la meniscul lui Kyrgios, după ce jucătorul de 27 de ani a acuzat disconfort la genunchi, relatează publicația australiană The Age.

"Sunt extrem de dezamăgit", a declarat jucătorul numărul unu al australienilor.

"Sunt devastat. Acesta este turneul meu de acasă și, evident, am câștigat turneul la dublu și am jucat probabil cel mai bun tenis din viața mea. Tot ce pot face este să dau tot ce am mai bun pentru a reveni".

Kyrgios urma să joace luni noaptea în meciul din primul tur împotriva lui Roman Safiullin. De asemenea, el intenționa să își apere titlul la dublu alături de Thanasi Kokkinakis, începând de miercuri.

Fizioterapeutul Will Maher a declarat că echipa lui Kyrgios a folosit meciul caritabil împotriva lui Novak Djokovic de vineri pentru a testa genunchiul accidentat, iar Kyrgios "nu a tras foarte bine".

(sursa: Mediafax)