Papanașii Emmei Răducanu

Indiferent de parcursul pe care-l va avea la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, Emma Răducanu i-a cucerit pe iubitorii de tenis din România. Dincolo de comentariile că „este doar o jucătoare cu origini românești și că nu avem motive să o considerăm de-a noastră”, Emma a surprins pe toată lumea insistând să vorbească românește.

„Ești fermecătoare!”, a exclamat Alexandra Dulgheru la interviul de după meciul din primul tur de la Transylvania Open, în care Răducanu a insistat să vorbească românește. Chiar dacă se vede că nu vorbește frecvent și nu stăpânește perfect limba română, Emma le-a oferit un cadou fanilor români, cu un discurs cuceritor arătând, cu un zâmbet drăgălaș, că se simte și româncă. Probabil, când va juca în China, va vorbi și chinezește, așa cum la New York a vorbit engleză. Emma Răducanu este deja un sportiv universal, a impresionat dincolo de tenis prin felul în care se comportă, cum vorbește. Singurul regret a fost absența publicului din sala sporturilor din Cluj, care ar fi aclamat-o minute la rând, „Dar v-am simțit aproape, vă mulțumesc și vă iubesc”, a declarat Emma.

„Îmi place România foarte mult. Mă simt ca acasă aici!”

Răducanu a intrat deja în inimile românilor ca „noua zeiță”. Anul plin de ghinioane al Simonei Halep i-a făcut pe mulți români să caute un idol alternativ, iar cuvintele Emmei Răducanu i-au cucerit. „Îmi place mămăliga, sarmalele, ciorba de perișoare și, mai ales, papanașii”. Cu public, aceste cuvinte ar fi declanșat un vulcan de aplauze în sala de la Cluj. „Nu ne-am supărat pe tine, Emma, că ai învins-o pe Ana Bogdan, nu ne vom supăra nici dacă o vei învinge și pe Simona în semifinală. Ar fi minunat ca tu să câștigi turneul la prima lui ediție”, a scris fanii pe pagina de instagram a jucătoarei.

Nu am învățat română, dar am reținut cuvinte atunci când bunica îmi vorbea. Îmi spunea multe povești. Când eram mică, de fiecare dată când veneam în România stăteam vreo două săptămâni. Dar cu cât stau mai mult aici, cu atât învăț mai bine româna. Nu vorbesc prea des româna în afară de telefoanele cu bunica mea. Aici îmi plac oamenii, sarmalele și ciorba și umorul oamenilor. Obișnuiam să vin de două ori pe an ca să-mi văd bunica. Vreau s-o văd când se termină turneul pentru că nu am mai văzut-o de doi ani și jumătate. Când termin cu turneul voi merge la București, dar aș vrea să vizitez și Clujul.

Emma Răducanu