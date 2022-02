Peste două sute de schiori vor participa la două competiţii de schi alpin

Prima competiţie începe marţi, 22 februarie.

În perioada 1 -3 martie 2022, competiţia FIS Children Trophy, ajunsă acum la cea de-a 5-a ediţie, va alinia la start un număr de aproximativ 100 de sportivi schiori, fete şi băieţi, din categoriile U14 şi U16, din ţări precum Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban, Georgia, Brazilia, Argentina sau Ucraina.

De asemenea, după patru ediţii spectaculoase ale concursului de schi alpin pentru copii şi tineret, FIS Children Trophy - înscris în calendarul oficial al FIS, Asociaţia de Turism Poiana Braşov împreună cu Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov organizează, în perioada 22-25 februarie 2022, FIS RACE.

Anul acesta, FIS RACE aduce două premiere: sub egida sa vor avea loc Campionatele Naţionale ale României, iar la linia de start şi-au anunţat prezenţa până acum schiori de top, din afara ţării, precum: Benjamin Szollos - Ski Team Israel, Jan Rechtenberg – Ski Team Czech Republic, Isac Hedstroem – Ski Team Sweden, Nikolaos Mavropoulos – Ski Team Greece sau Kristian Pavelka – Ski Team Slovakia.

„Încercăm ca prin buna organizare a acestor evenimente sportive să creăm un cadru propice pentru a primi de la Federaţia Internaţională de Schi dreptul de a organiza competiţii de clasă cum ar fi Cupa Europei. Năzuim către aceste idei, convinşi fiind că munca echipei de organizare nu va fi în zadar. Un prim pas extrem de important a fost făcut şi în perioada 22-25 februarie când vom avea pe pârtia SubTeleferic Campionatele Naţionale ale României la Schi Alpin – o competiţie organizată sub denumirea de FIS RACE”, spune Dan Ghiţă, Preşedintele Comitetului de Organizare FIS Children Trophy şi FIS Race.



„Doar în 2022, noi am reuşit să strângem sponsorizări în valoare totală de 105.000 de euro din sectorul privat. Aceste firme, inclusiv firma pe care eu am adus-o în România, respectiv Husqvarna, nu fac acte de caritate. Ele vor să îşi asocieze imaginea cu ceea ce facem noi şi ne ajută să mergem mai departe. În total, în cei 5 ani de când organizăm aceste competiţii, am reuşit să obţinem aproape 500.000 de euro pentru promovarea acestor evenimente”, spune Ştefan Ţînţ, principalul promotor al evenimentului.

Mai mult, anul trecut, pentru organizarea FIS SES – Small Evolving Ski Nations în România, pentru prima data Federaţia Internaţională de schi a alocat 15.000 de euro.

(sursa: Mediafax)