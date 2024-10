Programul pe o lună al lui Mircea Lucescu: Cipru, Lituania, operație, Kosovo, Cipru

Față de acțiunea precedentă, selecționerul nu are decât o noutate în lotul convocat, pe Alexandru Pașcanu, de la Rapid. Nu va fi titular, însă „Il Luce” i-ar putea oferi câteva minute jucătorului de 26 de ani crescut la Leicester, pentru acomodarea cu naționala. În rest lotul este același cu cel folosit și Edi Iordănescu la EURO 2024. „Nea Mircea are deja un nucleu de jucători, pe care-l va mai completa în timp cu tineri. Are câțiva jucători de perspectivă pe care-i va introduce curând în circuitul naționalei. Este foarte atent, urmărește mai mulți tineri, și știe foarte bine ce face”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul echipelor naționale din cadrul FRF.

„Revenit la Rangers, Ianis are motive să fie la națională”

Scandalul Ianis Hagi-Rangers s-a încheiat. Ianis a renunțat la o clauză financiară și a fost reprimit la prima echipă. Mai mult, el a și redebutat la Rangers, contra lui St. Johnstone. Din păcate, a intrat cu prea mult entuziasm și a comis-o rău, încasând un cartonaș roșu în minutul 81. În cele 36 de minute n-a jucat rău, a pasat decisiv pentru golul de 2-0, însă s-a văzut că nu s-a reacomodat cu coechipierii. A fost totuși notat cu o notă bunicică de presa scoțiană, 6,5, însă a fost criticat pentru eliminare. Acum va fi suspendat și rămâne de văzut când i se va oferi din nou șansa să prindă minute.

Pușcaș - da, Bîrligea - nu

A surprins selecționarea lui Pușcaș, mai nou jucător în Turcia, la Bodrumspor. La ultima convocare nu l-a convins pe Mircea Lucescu, însă atacantul are un început de sezon bun, marcând 3 goluri în 7 meciuri, ceva mai rar în cariera lui. Surprinde și absența lui Bîrligea, care s-a acomodat repede la FCSB și a jucat bine în Europa League. „Nu vă îngrijorați, va veni și momentul lui Bîrligea la echipa națională, unde, de altfel a mai fost chemat”, a declarat Mihai Stoichiță.

Lotul pentru Cipru și Lituania

Portari: Niță, Moldovan, Târnovanu; Fundași: Rațiu, Manea, Burcă, Drăgușin, Ghiță, Pașcanu, Bancu, Chipciu. Mijlocași: Sorescu, Dennis Man, Nicolae Stanciu, R. Marin, M. Marin, Olaru, Șut, Ianis Hagi, Fl. Coman, Mihăilă, Mitriță. Atacanți: Pușcaș, Alibec, Drăguș.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹