Democrație sau algoritm? Pe 11 mai, UNFINISHED DEMOCRACY pune întrebările care contează

Organizat de Fundația Eidos, în parteneriat global cu fundația The Democracy and Culture și institutul internațional de sondaje Atlas Intel, Unfinished Democracy înseamnă o zi întreagă de ateliere, dezbateri civice și conversații ce explorează noi modalități de consolidare și transformare a democrației, în toate formele ei, într-o lume în continuă schimbare.

În cadrul inițiativei, se vor explora întrebări esențiale despre reconstrucția încrederii în instituții și nu numai, despre ce fel de economie ne dorim - una protecționistă sau deschisă, despre poveștile care ne modelează viitorul democratic. Vom încerca să aflăm împreună ce înseamnă cu adevărat „puterea oamenilor” atunci când ai 12 ani, cum recunoaștem formele contemporane de extremism și cum găsim limbajul necesar pentru a dialoga cu cei care gândesc diferit.

Cristian Movilă, președintele Fundației Eidos, a declarat că „UNFINISHED DEMOCRACY nu e un eveniment, e o formă de luciditate publică. Trăim într-o democrație unde votul e adesea doar preludiul unei răzbunări personale, iar schimbarea politică seamănă cu o reglare de conturi. Totul e o tranzacție. Cine dă, cine ia, cine este eliminat. Știm jocul – l-am învățat de la cei mari. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l acceptăm. Noi alegem să punem întrebările care incomodează, nu să facem poze cu răspunsuri comode. Alegem să vorbim despre ce se întâmplă cu democrația între voturi – acolo unde nu mai e breaking news, dar începe adevărata luptă.”

Ce se va întâmpla la UNFINISHED Democracy?

Programul UNFINISHED Democracy din 11 mai se desfășoară pe parcursul întregii zile, iar de dimineață până după apus, democrația va fi pusă sub semnul întrebării, imaginată și sărbătorită.

UNFINISHED DEMOCRACY LAB || 11:00–16:00 || House of Ideas (Str. Dionisie Lupu 46) – o zi întreagă de ateliere interactive, dezbateri civice și conversații, realizate în parteneriat cu Politică la Minut, Funky Citizen și Future Station.

KIDS FOR DEMOCRACY || 11:00–16:00 || House of Ideas – un program dedicat copiilor și adolescenților, cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, cu jocuri, conversații și exerciții despre ce înseamnă să fii parte dintr-o comunitate, realizat în parteneriat cu Școala pentru Democrație și Curiosity Play Lab.

UNFINISHED DEMOCRACY LIVE || 19:00–21:30 || MNAR, sala Auditorium – o seară plină de idei, performance și dialog, organizată în parteneriat cu Atlas Intel, cu participarea unor invitați speciali, lideri cheie din diferite domenii și industrii, esențiali pentru susținerea unei democrații puternice.

Primul nume anunțat: David Wengrow, arheolog și co-autor al volumului The Dawn of Everything: A New History of Humanity, o lucrare care reimaginează istoria și fundamentele societăților umane. Profesor la University College London, Wengrow este unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniu, cu volume traduse în peste 30 de limbi și desemnate cartea anului de BBC History, Sunday Times și The Observer.

La București, aduce o viziune profundă și radical umanistă asupra modului în care putem regândi istoria — și viitorul — democrației.

Sondaj național despre starea democrației în România

Pe lângă prezentările susținute de invitații speciali, se vor anunța concluziile sesiunilor de consultări din timpul zilei, dar și rezultatele unui research amplu pe subiectul democrației aplicat pe cel mai mare eșantion realizat vreodată în România.

Sondajul național realizat de Atlas Intel, în parteneriat cu Politică la Minut și Fundația EIDOS, investighează percepțiile românilor asupra democrației, încrederii în instituții și lideri, corupției, valorilor europene, polarizării politice și direcției în care se îndreaptă societatea. Cu întrebări despre justiție socială, participare civică, identitate națională și prioritățile reale ale cetățenilor, sondajul oferă o radiografie complexă și nuanțată a stării democrației în România, la doar câteva zile după primul tur al alegerilor prezidențiale.