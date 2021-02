România câștigă cu 28-0, la masa verde, partida internațională de rugby cu Belgia

Picasa

Naționala de rugby a României câștigă „la masa verde”, cu 28-0, victorie cu bonus ofensiv și 5 puncte, meciul cu Belgia din ultima etapă a ediției 2020 a Rugby Europe Championship. Decizia a fost luată de către Colegiul Director al Rugby Europe, care s-a reunit joi.

Programată pentru data de 7 februarie, la Craiova, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, partida dintre România și Belgia a fost suspendată, după ce Rugby Europe a anunțat că a fost informată că delegația belgiană nu poate părăsi țara pentru a ajunge în România, informează Federația Română de Rugby.

Eugen Căpățînă, vice căpitanul Stejarilor, a declarat pentru frr.ro că stafful și jucătorii sunt dezamăgiți că nu vor disputa partida, pentru că erau dornici să revină în teren după un an de absență.

„Ne pare rău de acestă situație, suntem sportivi și ne dorim să câștigăm jucând. Cred că după atâta muncă pe care am depus-o în pregătirea acestui meci meritam rezultatul acesta și sunt sigur că la fel ar fi fost și în teren. Cel puțin ultimele două săptămâni de pregătire au fost foarte grele, am stat într-o parte, ne-am pregătit în alta la teren, în alta la sală, în alta la recuperare, cantonament închis, nu am avut voie să interacționăm cu nimeni, am stat departe de familie, de prieteni, iar programul zilnic a fost: antrenamente, masă și somn”, a declarat Eugen Căpățînă.

Oficialul naționalei a mai menționat că „că băieții au căzut moral” la aflarea veștii că nu mai joacă, după ce s-au pregătit la intensitate maximă și și-au dorit mult să evolueze, însă au compensat cu o zi liberă, în care s-au deconectat.

Clasamentul ediției 2020 a Rugby Europe Championship (REC) va fi definitivat după disputarea pe 7 februarie a celor două meciuri restante, Spania – Portugalia și Georgia – Rusia.

Play-off-ul dintre ultima clasată în ediția 2020 a Rugby Europe Championship și câștigătoarea Trophy, Olanda va trebui să se dispute până pe 13 iunie 2021.

Echipa care se impune în acest ultim meci va disputa meciurile din ediția actuală a REC în lunile iulie și noiembrie.

(sursa: Mediafax)