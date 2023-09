A venit rândul selecționerului Daniel Pancu să arate ce poate 

Cu un selecționer nou după prestația lamentabilă de la europeanul din acest an, unde România a fost un dintre gazdele turneului, obiectivul este clasarea cel puțin pe locul 2 în grupa E, din care mai fac parte Finlanda U21, Albania U21, Muntenegru U21, Armenia U21și Elveția U21. Pus pe banca naționalei mici, Daniel Pancu a răscolit Europa după jucători eligibili pentru România. Primul joc va avea loc pe 12 septembrie, în Albania.

România U21 are programate în acest an cinci meciuri pentru EURO 2025 U21, trei pe teren propriu și două deplasări. Tragerea la sorți la repartizarea în grupe a fost norocoasă pentru noul selecționer, Daniel Pancu. În primul rând adversarii sunt abordabili, am scăpat de echipe grele precum Anglia, Germania, Belgia, Franța, Portugalia sau Spania. În al doilea rând, este programat un singur meci în luna septembrie, pe 12, în Albania. Astfel, Daniel Pancu își poate face o idee despre lot într-un meci oficial și va avea o lună la dispoziție pentru a rezolva eventualele neajunsuri din primul meci.

„Centrul de excelență” Lecce

În lipsa promiselor centre de excelență naționale, trâmbițate de Răzvan Burleanu în cele trei campanii electorale pentru șefia FRF, Pancu s-a orientat către tineri jucători eligibili pentru naționala României care evoluează pe continent. Clubul care dă cei mai mulți jucători la naționala de tineret este clubul Lecce din Serie B, cu 4 selecționați: Rareș Burnete, Răzvan Pașcalău, Cătălin Vulturar și portarul Alexandru Borbei. Tot din Italia vine și Matei Ilie de la Padova (transferat chiar în aceste zile la CFR Cluj), și tot „italian” poate fi considerat și Louis Munteanu, legitimat la Fiorentina, dar împrumutat și sezonul acesta la Farul Constanța. Din Franța vine Alexi Pitu - Bodeaux, din Elveția vine Rareș Ilie - Lausanne, din Ungaria vine Marius Corbu - Akademia Puscas și din Turcia vine Umit Akdag - Göztepe. Astfel 10 jucători sunt chemați de afară și 14 din România.

Lipsesc Octavian Popescu și Jovan Markovic

Două „perle” care erau privite drept „vedetele viitorului” lipsesc din locul convocat de Daniel Pancu. Atacantul de la Universitatea Craiova era dat ca sigur în urmă cu câteva săptămâni pentru naționala U21, însă evoluțiile din campionat l-au scos și din lotul echipei de club și din lista naționalei. Pe numele lui sunt două „capete de acuzare”. Primul este legat de kilogramele în plus, „țipă tricoul pe el. Nu trebuia să-i iau atât de mult apărarea cât am fost acolo”, a declarat fostul președinte al Craiovei, Sorin Cîrțu. Al doilea reproș este legat de „lipsa de seriozitate, este indolent, are probleme cu disciplina. Se crede mai bun ca antrenorul, se apucă să-i dea sfaturi lui Reghe...”, ne-au spus apropiați ai clubului din Bănie.

În cazul lui Octavian Popescu, neselecționarea lui este legată doar de jocul slab din acest început de sezon, atât în meciurile din preliminariile Conference League, cât și în campionat. „Am fost personal să-l văd la FCSB cu Iași. A fost un pasager, un trecător, a făcut o plimbare o repriză pe teren. La meciul de la Arad privea cum adversarii finalizau și chiar marcau golurile victoriei”, a spus Pancu după ce Tavi Popescu s-a declarat „șocat” că nu a fost convocat. „Știu că are ceva cu mine, dar nu știu cu ce i-am greșit. A fost o surpriză pentru mine. Mă așteptam să fiu convocat, am fost puțin șocat când am văzut lista.”, spusese tânărul jucător al FCSB. El a avut doar două meciuri în care „a mai mișcat ceva”, la Galați, când a și marcat, și meciul cu Universitatea Craiova, când a oferit două pase de gol lui Darius Olaru. În rest, „a fost pasager pe teren”, după cum a spus și Pancu.