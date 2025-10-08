Cristiano Ronaldo devine primul miliardar din fotbal

Ascensiunea financiară a atacantului în vârstă de 40 de ani vine după ce a semnat un nou contract cu echipa saudită Al-Nassr în iunie, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Bloomberg susține că Ronaldo a câștigat peste 550 de milioane de dolari din salarii între 2002 și 2023. Suma a fost suplimentată de un contract Nike pe o perioadă de un deceniu în valoare de aproape 18 milioane de dolari anual și de sponsorizări profitabile cu Armani, Castrol și alte companii care i-au adăugat peste 175 de milioane de dolari la avere.

Mutarea lui Ronaldo la Al-Nassr de la Manchester United în 2023 îl făcuse deja cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, cu un salariu anual de 177 de milioane de lire sterline (237,52 milioane de dolari), plus bonusuri și o participație raportată de 15% la clubul său din Arabia Saudită.

Atacantul argentinian și al echipei Inter Miami, Lionel Messi, a câștigat peste 600 de milioane de dolari din salariile brute de-a lungul carierei sale.

Statutul de miliardar al lui Ronaldo îl plasează într-un grup rar de sportivi care îi include pe marii baschetbaliști Michael Jordan, Magic Johnson și LeBron James, pe jucătorul de golf Tiger Woods și pe jucătorul de tenis Roger Federer.

Ronaldo a sugerat că nu ia în considerare retragerea în curând.

