Sabrina Voinea: Eu nu-mi doresc să mă las de gimnastică

„Deocamdată o să-mi iau o pauză, o să merg în vacanță cu familia. Eu sper să-mi revin și eu, și mama. O să vorbesc cu mama și vedem ce se poate rezolva. Eu nu-mi doresc să mă las de gimnastică, pentru că am muncit foarte mult și vreau să arât pe parcurs că sunt din ce în ce mai mai bună. Același lucru vreau să-i explic și mamei să continuăm gimnastica și să mergem mai departe”, a spus Sabrina Voinea.

Ea a adăugat că își dorește foarte mult medalia de bronz în finala de sol de la Paris.

Sabrina Voinea a mai spus că pentru exercițiul de la sol și-ar fi dat nota 14.000.

Mama și antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, a spus că va vorbi zilele următoare cu fiica ei.

„N-am apucat să vorbesc cu Sabrina, trebuie să am timp să vorbesc. Acum când voi pleca în vacanță voi sta liniștită să vorbesc cu ea, că ea are o vârstă fragedă și nu vreau să o dau peste cap, pentru că eu în noaptea aia am stat cu ea până pe la două și jumătate noaptea și nu era bine”, a spus Camelia Voinea.

Sabrina Voinea Maneca a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video și foto infirmă această teorie, conform COSR.

