Simona Halep și Sorana Cîrstea și-au aflat adversarele din primul tur la Madrid

În urma tragerii la sorți de marți, Simona Halep și Sora Cîrstea și-a uaflat adversarele din primul tur al turneului de tenis feminin WTA 1000 de la Madrid. În cursă pentru un loc pe tabloul principal se mai află Ana Bogdan și Irina Begu.

Simona Halep (3 WTA), favorită numărul 3 la Madrid Masters, o va întâlni în primul tur pe jucătoarea din Spania Sara Sorribes Tormo (46 WTA), scrie Mediafax

Sara Sorribes Tormo a cucerit primul titlu al carierei în martie, la Guadalajara, câștigându-și o reputație de luptătoare, după ce a câștigat trei dintre cele mai lungi 25 de meciuri ale anului, impunându-se, în două rânduri, după ce a salvat minge de meci. Ea va fi cu atât mai puternică, cu cât va evolua în fața propriilor suporteri.

Simona Halep, care a câștigat turneul de la Madrid în 2016 şi 2017, va întâlni una din cele mai dificile adversare ale sale în primul tur, din acest sezon.

Site-ul wtatennis.com a făcut o predicție referitoare la posibilele confruntări din turul 3 al competiției, iar, conform acestora Simona Halep ar urma să se confrunte cu Elise Mertens.



Sorana Cîrstea (58 WTA), beneficiară a unui wild card din partea organizatorilor, va juca în primul tur cu jucătoarea americană Jessica Pegula (33 WTA).



Predicții wtatennis.com pentru turul trei al openului de la Madrid:



[1] Ashleigh Barty vs. [14] Iga Swiatek

[9] Petra Kvitova vs. [7] Kiki Bertens

[4] Elina Svitolina vs. [15] Johanna Konta

[10] Garbiñe Muguruza vs. [8] Belinda Bencic

[5] Aryna Sabalenka vs. [12] Victoria Azarenka

[13] Elise Mertens vs. [3] Simona Halep

[6] Karolina Pliskova vs. [11] Jennifer Brady

[16] Maria Sakkari vs. [2] Naomi Osaka