Interviu acordat de Simona Halep publicației Tennis Major. Ce răspunsuri a oferit jucătoarea de tenis

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, după ce s-a anunțat că a fost depistată pozitiv la substanța interzisă roxadustat. În primul interviu acordat după suspendare, în exclusivitate pentru publicația Tennis Majors, dubla campioană de Grand Slam și fostă numărul 1 mondial spune că are dovezi care îi demonstrează nevinovăția, dar că până acum i s-a refuzat dreptul de a fi audiată de o instanță independentă. Ea speră ca audierea sa să aibă loc la sfârșitul lunii mai.

Tennis Majors s-a întâlnit cu Simona Halep la începutul acestei săptămâni, românca declarând că e pregătită să ofere o actualizare a situației sale, la mai bine de șase luni de la suspendarea sa.

Conform sursei citate, toate faptele despre care vorbește Simona Halep în acest interviu au fost verificate de Tennis Majors. De asemenea, echipa sa juridică a putut confirma că declarația lui Halep din timpul interviului nostru este corectă.

ITF a declarat că nu este în măsură să comenteze, în timp ce ITIA a declarat că nu va comenta un caz cât timp acesta este în desfășurare.

Reproducerea integrală a interviului:

Simona, prima noastră întrebare este evidentă. Ce mai faci?

Simona Halep: Nu prea știu cum mă simt, pentru că situația a fost foarte grea. Din punct de vedere emoțional, este greu. Stresul este uriaș, pentru că nu m-am gândit niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva. Întotdeauna am fost împotriva dopajului, deoarece sunt o mare susținătoare a sportului curat. Așa că, la început, nu am știut cum să mă descurc . Cu timpul am încercat doar să rămân calmă și, de fapt, mă simt încrezătoare pentru că știu că sunt curată și că nu am luat nimic interzis cu bună știință. Adică: o substanță rea. Mă face să mă simt un pic mai bine, dar încerc să mă descurc cât mai bine.

De ce ai acceptat un interviu astăzi? Nu am mai auzit nimic de tine de la mesajul tău pe rețelele de socializare din octombrie 2022. De ce ești dispusă să vorbești astăzi?

Simona Halep: Am vrut să păstrez tăcerea până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și, de fapt, așa cum am spus, nu am putut să mă descurc foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare cu susținătorii mei, cu fanii mei și cu publicul, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea mă aflu astăzi aici.

Cazul nu este rezolvat, după cum tocmai ai menționat. Ai luat vreodată cu bună știință roxadustat sau alte substanțe interzise?



Simona Halep : În cunoștință de cauză, nu am luat nicio substanță interzisă. Sunt o mare susținătoare a sportului curat și am fost întotdeauna împotriva dopajului.

Care a fost reacția ta când ai fost depistată pozitiv?

Simona Halep : A fost un șoc. Nu am știut cum să gestionez situația. Nu știam ce este roxadustat. Nu mai auzisem niciodată de el. Am intrat puțin pe internet ca să aflu câte ceva despre el. Am înțeles că este o substanță interzisă.

Ai idee cum a putut intra această substanță în corpul tău, ai putea înțelege de ce?

Simona Halep : Întotdeauna am fost atentă să verific toate componentele din suplimentele (pe care le iau) pentru a mă asigura că totul este autorizat. La început nu am avut nicio idee despre proveniența acestei substanțe. Și atunci am vrut doar să le cer experților (pe care i-a angajat, [n.r.]) să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde provine. După cum am spus, nu auzisem niciodată despre ea, așa că nu știam cum aș putea să o iau și, de fapt, cum ar putea fi în urina mea. După multă muncă, au descoperit că a existat o contaminare, o contaminare cu un supliment, și de aceea cantitatea era atât de mică în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să se afle acolo. Experții au lucrat mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au descoperit că suplimentul era contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță.

Cine sunt experții pe care îi menționați?

Simona Halep : Nu pot dezvălui încă numele experților, dar ambii sunt extrem de experimentați și fiecare dintre ei a constatat, în mod independent, că suplimentul a fost contaminat cu roxadustat.

ITF [federația internațională de tenis, n.r.] este de acord cu acest lucru?

Simona Halep : Am trimis dovezile la ITF și au negat. Am trimis în decembrie, când am lucrat prima dată la acest caz. ITF a refuzat probele și încă le analizăm. Din moment ce ITF a negat, singura șansă ca acest caz să fie rezolvat este să merg la tribunal pentru a avea o audiere a cazului meu și să prezint toate dovezile care arată că testul meu pozitiv a fost contaminat

[Nota redacției: Când Simona Halep menționează "tribunalul" de care cere să fie judecată, ea se referă la "comisia independentă" la care se face referire în articolul 8.2 din regulamentul antidoping pentru tenis publicat de ITIA, responsabil de programul antidoping al ITF].

Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a demonstra că a existat o contaminare în proba mea, dar au negat. Am căutat-o în fiecare zi. Aveam o mare speranță că aș putea merge la tribunal pentru a avea o audiere și atunci aș ști dacă pot juca la Indian Wells sau nu. (O) audiere pe 28 februarie nu a avut loc, deoarece ITF a cerut mai mult timp pentru a face teste suplimentare.

Audierea a fost amânată pentru 24 martie. ITF a solicitat ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord cu acest lucru, deoarece, așa cum spune regulamentul, un jucător suspendat provizoriu are dreptul la o audiere accelerată. Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat și ei.

Ai mai fost testată de când ai fost depistată pozitiv? Care au fost rezultatele acestor teste?

Simona Halep : Am fost anunțată în octombrie că testul meu de urină din august a fost pozitiv. De atunci, am făcut 10 teste la rând și toate au fost negative, și a fost vorba de sânge și urină în același timp.

Care este următorul pas?

Simona Halep : Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, pe 28, dar este foarte fragilă, pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta. Dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără să fiu măcar judecată de Tribunal.

Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public. Sunt sigur că ei chiar vor să știe ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să păstrez tăcerea până la rezolvarea cazului, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine pentru mine să vorbesc despre asta cu voce tare.

De ce a durat atât de mult cazul tău?

Simona Halep : Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, chiar dacă am avut toate dovezile încă din decembrie. Nu cer un tratament special. Cer doar să fiu judecată. Cât va mai dura?

Cum ai reacționat când ai auzit că un număr mare de persoane, mai mare decât de obicei în aceste cazuri, evident, au declarat că nu cred că ai fi putut lua o substanță interzisă?

Simona Halep : Am simțit susținerea oamenilor, a fanilor mei, de fapt a tuturor. Simt că ei nu cred că am luat cu bună știință ceva interzis. M-a făcut să mă simt mai puternică să revin și să muncesc mai mult pentru a reveni la nivelul la care am fost înainte, și chiar mai sus. Lucrez la asta. Îmi doresc foarte mult să revin în tenis și să joc la cel mai înalt nivel. Ei chiar mi-au (înțeles) personalitatea și felul meu de a fi.

Mă face foarte fericită și îmi dă putere să lupt pentru adevăr și să mă întorc în tenis. Până acum, aceasta este cea mai grea bătălie cu care m-am confruntat în viața și în cariera mea. Am primit scrisoarea de la ITF în care mi s-a comunicat că am fost depistată pozitiv cu o cantitate extrem de mică de roxadustat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i trimit un mesaj lui Patrick (Mouratoglou), antrenorul meu [cofondator al Tennis Majors], pentru a-l întreba dacă am înțeles corect că testul meu de urină a fost pozitiv. Din acest moment, am putut conta pe ajutorul său. Pentru că a fost alături de mine la fiecare pas, am putut afla adevărul.

Cum îți vezi viitorul în tenis, dacă cazul se va rezolva într-un sens care să îți permită să revii în circuit?

Simona Halep : Îmi doresc foarte mult să joc din nou pentru că iubesc acest sport și vreau să joc din nou pentru titlurile mari. Am muncit toată viața mea pentru asta. Am continuat să joc (în timpul suspendării) pentru că am avut speranța că se va rezolva cazul. Am avut multe amânări. Nu a fost ușor să rămân concentrată, dar am făcut tot ce am putut și am rămas cât mai concentrată să lucrez și să mă antrenez cât mai mult posibil.

Până acum, tenisul a fost întotdeauna viața mea. Simt că vreau să o fac din nou atunci când mă voi întoarce. Vreau să fiu la fel de puternică ca înainte, chiar mai mult dacă este posibil. Muncesc pentru asta și știu că mă voi lupta pentru că vor fi aproape opt luni fără să joc un meci oficial și toată presiunea care a existat în legătură cu acest caz. Cred cu tărie că, dacă muncesc din greu, pot juca din nou la cel mai înalt nivel.



Numeri zilele sau încerci să le eviți?



Simona Halep : La această vârstă (31 de ani), este foarte greu să pierzi zile, săptămâni și luni. Ți-e frică de accidentări. Când nu ai meciuri oficiale, este mai riscant. Când timpul trece așa, este mai greu să revii (n.r.: Halep este acum numărul 26 mondial și era în top 10 când a fost suspendată provizoriu).

