Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, victorii în Billie Jean King Cup. România conduce Ungaria cu 2-0

Prima victorie a fost obținută de Ana Bogdan care a trecut de Dalma Galfi cu scorul 6-1, 6-4, iar a doua victorie a fost obținută de Jaqueline Cristian care a învins-o pe Anna Bondar cu 6-2, 4-6, 7-6 (7-3).

Ana Bogdan: Pentru o mine este o mândrie și o onoare să-mi reprezint țara

”Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc tuturor celor care sunt aici, alături de noi. Mi-a fost foarte dor de acest sentiment, de a intra pe teren și a juca pentru România.

Aici nu mai joc doar pentru mine, joc pentru voi toți, pentru întreaga țara. Pentru o mine este o mândrie și o onoare să-mi reprezint țara.

Atunci când am intrat pe teren și s-a cântat imnul, am avut, la un moment dat, lacrimi în ochi. Îmi bătea inima foarte tare. Dar mă bucur pentru aceste momente, pentru faptul că sunt aici.

Aș vrea să vă întreb și pe voi dacă nu s-a văzut cum a fost și pentru mine. Am simțit că am dat totul pe teren. Pentru mine a fost o mare bucurie și am avut extrem de multă energie datorită vouă.

Eu zic să o luăm pas cu pas, meci cu meci. Nu vreau niciodată să mă gândesc prea departe. Vreau să mă concentrez pe ce este acum, pe ce avem de făcut acum, să dăm totul în acest moment, pentru a avea de ce să ne bucurăm”, a declarat Ana Bogdan, la finalul partidei cu Dalma Galfi.

Jaqueline Cristian: Ați fost minunați astăzi pentru că m-ați ajutat să închid meciul, care a fost foarte greu

„Am reușit să închid acest meci cu ajutorul vostru, vă zic sincer. Mi-a fost atât de dor de energia publicului și chiar ați fost minunați astăzi pentru că m-ați ajutat să închid meciul, care a fost foarte greu. Atât fizic, cât și psihic.

M-am încărcat atât de mult cu energia voastră, mă înclin în fața voastră, mulțumesc mult.

Vrem să câștigăm și sâmbătă, pentru că ne-am antrenat foarte bine, a fost o superatmosferă toată această săptămână, ne-am făcut bine temele.

Hai, România!”, a declarat Jaqueline Cristian la finalul partidei.

Sâmbătă, de la ora 13:00, este programat meciul dintre Ana Bogdan şi Anna Bondar, urmat de partida care le va opune pe Jaqueline Cristian şi Dalma Galfi. Ana Bogdan a câştigat singura confruntare de până acum, cu 2-6, 6-3, 6-3, în 2019, în primul tur la Istanbul. Jaqueline Cristian şi Galfi nu s-au mai întâlnit până acum.



În meciul de dublu, Monica Niculescu şi Anca Todoni vor evolua contra perechii Reka Luca Jani/Panna Udvardy.

Câştigătoarele acestui play-off vor evolua în calificările din 2023 pentru turneul final, în timp ce învinsele va evolua în regiunile lor din Grupa I.