Andy Robinson, selecționer România: ”Stejarii au dat totul pe teren, am fi meritat o remiză”

Naționala de rugby a României, locul 18 în clasamentul mondial, a jucat de la egal la egal cu Argentina, locul 9 în ierarhie, în partida disputată sâmbătă pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Pumele s-au impus cu 24-17, însă Stejarii au făcut un meci bun, fiind aproape de o remiză.

Antrenorul României, Andy Robinson, a vorbit despre acest meci pentru site-ul official al Federației Române de Rugby, apreciind că a fost un meci foarte greu, în care jucătorii au muncit enorm, pentru fiecare balon, pentru fiecare metru de teren.

„Au arătat o atitudine extraordinară și sunt încântat de acest lucru.”, a spus Robinson, arătându-se „mândru de toată echipa, de felul în care au luptat, de atitudinea pe care au arătat-o, de felul în care s-au pregătit în aceste săptămâni. Sunt mândru nu doar de cei 23 de jucători care evoluat în meciul cu Argentina, ci de toți băieții care au fost în cantonament pentru că toți au muncit foarte mult. S-a creat o atmosferă foarte bună în cadrul echipei, o atmosferă la fel ca cea făcută de publicul extraordinar care a fost la meci.”



Referindu-se la faptul că a fost primul meci pe noul stadion Arcul de Triumf, Robinson a mai spus: „A fost incredibil. Publicul a fost tot timpul în spatele jucătorilor, încurajându-i, susținându-i, a fost inspirațional. Acest stadion este inima rugbyului românesc și de câte ori Stejarii joacă aici se crează o atmosferă senzațională, care parcă împinge echipa înainte.”

Analizând rezultatul, selecționerul echipei naționale a opinat: „Este păcat pentru toată lumea care iubește rugbyul românesc că nu am reușit un rezultat de egalitate, am fi meritat cu siguranță acest lucru după felul în care am jucat. Băieții au dat totul pe teren, au jucat unul pentru celălalt, au fost curajoși, iar aceste lucruri se văd în rezultatul final.”



Andy Robinson consideră că acesta a fost cel mai bun meci al României de când se află el în fruntea naționalei, fiind optimist în privința faptului că stejarii mai pot progresa.

Asta în contextual în care a trimis în teren o echipă alcătuită din mulți jucători tineri.

„Sunt jucători tineri care au avut evoluții foarte bune pentru cluburile lor anul acesta, sunt într-o formă bună, foarte motivați și au dat totul în teren, ceea ce le-am și cerut să facă. De aceea am preferat să încep cu jucătorii tineri, să le ofer această șansă de a arăta că au puterea de a se ridica la nivelul oricărui adversar, ca în repriza a doua să putem continua să avem un nivel ridicat cu ajutorul jucătorilor mai experimentați. Vâzându-i pe Antonescu, Badiu, Macovei intrând în repriza secundă și felul în care au jucat, a fost o adevărată inspirație pentru toți jucătorii de pe teren. Este un efort de echipă, un rezultat al echipei și asta trebuie să repetăm totul timpul.”, a mai spus Robinson.

