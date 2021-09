Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător din era Open care a ajuns în sferturi la Flushing Meadows

Spaniolul Carlos Alcaraz (18 ani) a devenit cel mai tânăr jucător de tenis din era Open care a ajuns în sferturile de finală ale turneului masculin de la Flushing Meadows, după ce l-a învins duminică noaptea pe germanul Peter Gojowczyk, în 5 seturi, scor 5-7 6-1 6-1 5-7 6-2 6-0.

Alcaraz, care are 18 ani și patru luni și este cu opt zile mai tânăr decât vârsta pe care o avea Andre Agassi atunci când americanul a ajuns în sferturile de finală și în semifinalele de la Flushing Meadows, în 1988, potrivit statisticilor U.S. Open.

Spaniolul este, de asemenea, cel mai tânăr jucător ajuns în această fază la New York chiar și raportat la brazilianul Thomaz Koch, care a realizat aceași performanță în 1963, cu cinci ani înainte ca acest sport să devină profesionist, când turneul era cunoscut sub numele de U.S. Championships.

"Este foarte greu să joci astfel de meciuri, să joci al cincilea set", a declarat Alcaraz reporterilor, citat de Reuters.

"Sper să ajung de mai multe ori în săptămâna a doua, să joc mai multe sferturi de finală la Grand Slam-uri. Nu mă așteptam să joc sferturile de finală aici", a mai spus Alcaraz.

Gojowczyk, cu 14 ani mai în vârstă decât Alcaraz, și care joacă pentru prima dată în turul al patrulea al unui turneu major, a avut un start bun de meci, câștigând primul set. El a suferit o ușoară accidentare la coapsă și a luat un time-out medical la jumătatea celui de-al patrulea set.

Germanul a luptat din greu, dar a început să cedeze fizic pe măsură ce meciul a înaintat, având probleme în spatele liniei de fund.

Alcaraz a închis meciul cu un set la zero, pecetluind victoria în trei ore și 31 de minute, în condițiile în care Gojowczyk a făct față cu greu finalului de meci.

Alcaraz a reușit 35 de lovituri câștigătoare și șapte ași, câștigând 15 puncte la fileu și alimentându-se cu energia publicului vocal din arena Grandstand, în timp ce adversarul său a încheiat meciul cu 84 de erori neforțate.

"În primele seturi am crezut că mi-am atins limita fizică și mentală. Cred că publicul a fost foarte, foarte important pentru mine în această situație", a adăugat Alcaraz.

"Am simțit energia publicului care m-a împins în sus... fără public, nu ar fi fost posibil să fiu aici".

Următorul adversar al spaniolului este canadianul Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul 12, care a dispus de americanul Frances Tiafoe 4-6, 6-2, 7-6(8-6), 6-4.

