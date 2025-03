Carlos Alcaraz, eliminat de la Miami Open

Alcaraz, al doilea favorit al turneului, a intrat direct în turul secund la Miami Open, după ce anul trecut a ajuns până în sferturile de finală, unde a pierdut în fața bulgarului Grigor Dimitrov, potrivit ProSport.

Carlos Alcaraz (21 de ani) a avut un început de sezon mai dificil, iar eliminarea de la Miami Open vine imediat după cea din semifinalele Indian Wells, turneu pe care ibericul îl câștigase de trei ori consecutiv, din 2022, când l-a învins pe Rafael Nadal, respectiv în 2023 și 2024, după finale câștigate în fața lui Daniil Medvedev.

Alcaraz a controlat primul set al meciului cu Goffin (34 de ani), însă din al doilea act au început să curgă greșelile, terminând partida cu 42 de erori neforțate, comparativ cu doar 26 ale belgianului.

„Se simte uimitor să câștig în fața unui adversar precum Carlos. Meciul a fost foarte greu. Știu că trebuie să lupți mereu, dar faptul că am avut un astfel de adversar, pe un asemenea stadion, m-a motivat să dau totul. Am arătat un tenis bun, iar acum voi încerca să mă bucur de moment. Am avut un disconfort la picior, dar mi-am spus că trebuie să lupt pentru fiecare punct. A fost un final perfect”, a declarat Goffin, în interviul de după victorie.

După acest succes, Goffin s-a calificat pentru a treia oară în turul 3 la Miami, din 2019. Mai mult, acesta este al 20-lea succes împotriva unui adversar de Top 10 ATP. De asemenea, Goffin a egalat, 2-2, în confruntările directe cu Alcaraz, primul lor meci a fost la Melbourne (Great Ocean Road Open ATP 250), în 2021, încheiat cu victoria ibericului.

În turul al treilea, Goffin va juca împotriva americanului Brandon Nakashima (23 de ani, locul 32 ATP).

Fostul jucător de tenis Alex Corretja, expert Eurosport, a explicat motivul pentru care Alcaraz are un început de sezon mai slab față de anii precedenți.

Potrivit expertului, Alcaraz simte o presiune foarte mare după ce a devenit cel mai tânăr lider mondial din istoria tenisului, la 12 septembrie 2022, când avea numai 19 ani și 4 luni.

„Pentru mine, totul este foarte brutal cu Carlos Alcaraz. Totul s-a întâmplat atât de repede pentru el. Încă încearcă să-și dea seama cine este, încă încearcă să-și dea seama cum este circuitul și care este viața în el.

Alcaraz a devenit o vedetă media globală și, prin urmare, poartă o greutate foarte mare pe umerii săi tineri. Da, câștigă titluri. Da, face bani, știm cu toți că este un privilegiat.

Dar prețul pe care îl plătește pentru a deveni cineva atât de important pentru diverse branduri, pentru fani, pentru tot ceea ce vine odată cu celebritatea, este mare. Acum are o serie dedicată lui, un documentar, turnee demonstrative… toate acestea duc la o anumită uzură”, a declarat Alex Corretja pentru Eurosport.

(sursa: Mediafax)