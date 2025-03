Jurnalul.ro › Special › Jurilovca, satul de pescari din Deltă, transformat în destinație turistică europeană Jurilovca, satul de pescari din Deltă, transformat în destinație turistică europeană

Jurilovca, satul de pescari din Deltă, transformat în destinație turistică europeană

Jurilovca are cel mai modern port turistic, de unde se pot închiria 40 de ambarcațiuni care fac excursii pe Lacul Razim și la Gura Portiței, are pensiuni noi și case tradiționale renovate, introduse în circuitul turistic, are cetăți antice și medievale, ca o insulă din Grecia. Iar comunitatea locală e o legendă vie, dornică să-și spună poveștile.