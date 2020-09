Ce spune tensimena Bianca Andreescu despre participarea la Roland Garros

Jucătoarea canadiană de tenis, Bianca Andreescu, nu va participa la Roland Garros, din cauza unei accidentări, transmite AFP. De origine română, ea are 20 de ani și este nr. 7 WTA. Aceasta a renunțat să-și apere titlul la US Open în acest an.

"Am fost nevoită să iau decizia dificilă de a nu participa la turneele pe zgură din acest an şi să renunţ la a disputa restul sezonului, pentru a mă concentra supra sănătăţii şi a reluării antrenamentelor. Am multe lucruri care mă aşteaptă în 2021, inclusiv Jocurile Olimpice. Aşadar, vreau să folosesc acest timp pentru a mă concentra asupra recuperării mele şi a jocului meu, pentru a putea reveni mai puternică şi mai bună ca niciodată", a explicat tenismena, pe contul ei de Twitter.



Andreescu nu a mai disputat nicio competiţie oficială de la turneul de la Shenzhen (China), în octombrie 2019, din care s-a retras ca urmare a unei probleme la genunchi. Ea o suferit o nouă accidentare în primăvară, care a obligat-o să-şi amâne revenirea în circuit.



După ce şi-a anunţat iniţial participarea la US Open 2020, aceasta a renunțat, invocând contextul pandemiei, care nu i-a permis să se pregătească suficient.



Forfait-ul său pentru turneul de Mare Şlem parizian se adaugă celor anunţate de japoneza Naomi Osaka, câștigătoarea US Open, şi de elveţianul Roger Federer, numărul 4 mondial, ambele din cauza accidentărilor.



Nici deţinătoarea titlului la Roland Garros 2019, australianca Ashleigh Barty, nu va participa din cauza epidemiei de coronavirus.