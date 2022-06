Cilic îl învinge în 5 seturi pe Rublev și ajunge în semifinale la Roland Garros

Croatul a apelat la toate resursele pentru a obține o victorie cu 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(10-2) și a ajuns pentru prima dată în semifinalele unui Grand Slam pe zgură.

Jucătorul de 33 de ani este doar al cincilea jucător în activitate care ajunge în semifinalele tuturor celor patru Grand Slam-uri, alături de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray. Victoria entuziasmantă a lui Cilic îl urcă pe locul 17 în clasamentul ATP Live, cu șase locuri mai sus decât cel de pe care a început turneul. Croatul s-a clasat ultima dată în Top 20 în august 2019.

Deși Cilic a ratat o șansă de meci când Rublev servea la 4-5, cu 30/40 în setul al cincilea, al 20-lea favorit și-a recăpătat calmul pentru a câștiga tie-break-ul din setul final 10/2 în stil spectaculos, cu un serviciu imparabil, inclusiv cu 3 ași, din cei 33 serviți tot meciul.

„Vine din faptul că sunt eu însumi", a spus Cilic atunci când a fost întrebat despre abordarea sa agresivă în tie-break, la interviul de pe teren.

„Am jucat acest tip de tenis tot meciul, iar în special setul al cincilea a fost o luptă incredibilă. Andrey a jucat incredibil de bine și a fost o performanță incredibilă de fair-play pe teren.

Multă inimă, iar unul trebuia să cadă. Astăzi a fost ziua mea, dar și Andrey a făcut un meci incredibil".

Croatul a reușit 88 de lovituri câștigătoare, inclusiv 33 de ași, în drumul spre o victorie în patru ore și 10 minute.

„Andrey are un joc dificil", a declarat Cilic. „Servește mult, lovește mult. Nu ai multe șanse și trebuie să te menții la nivelul tău și am făcut asta. Din păcate, am pierdut setul al patrulea, am simțit că am fost aproape de a obține poate break-ul, dar Andrey a jucat foarte bine și când joci atât de mult timp vor fi întotdeauna de cădere și de urcare în timpul meciului."

Această victorie vine în continuarea reușitei neverosimile a lui Cilic în sferturile de finală împotriva lui Daniil Medvedev, numărul doi mondial. Adversarul croatului în optimi va fi câștigătorul sfertului de finală din sesiunea de noapte de miercuri dintre Casper Ruud și Holger Rune.

Cilic a sosit la Roland Garros cu un bilanț de 4-4 în sezonul european pe zgură, dar campionul de la US Open 2014 a excelat la Paris, învingându-i pe Attila Balazs, Marton Fucsovics, Gilles Simon, Medvedev și Rublev pentru a ajunge în optimi.

(sursa: Mediafax)