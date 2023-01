O nouă victorie pentru CSM București. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 de goluri în Liga Campionilor

În partea secundă, Bietigheim a avut 18-16 şi 19-17, apoi CSM a avut 23-21, dar gazdele au egalat, 23-23 (55). ''Tigroaicele'' au marcat patru goluri consecutive şi au tranşat soarta partidei, câştigând cu 27-25.



Pentru CSM au înscris Malin Larsen Aune 6 goluri, Cristina Neagu 5, Grace Zaadi Deuna 4, Elizabeth Omoregie 3, Crina Pintea 3, Ema Alivodic 3, Emilie Hegh Arntzen (care a primit cartonaş roşu în prima repriză) 1, Alexandra Dindiligan 1, Siraba Dembele Pavlovic 1.



Marie Davidsen a apărat 8 aruncări (32%), iar Evelina Eriksson a avut 4 intervenţii (44,44%).



Golurile gazdelor au fost reuşite de Kim Naidzinavicius 5, Kelly Dulfer 5, Trine Jensen Oestergaard (viitoarea jucătoare a CSM-ului) 4, Julia Maidhof 3, Inger Smits 3, Xenia Smits 2, Kaba Gassama Cissokho 1, Karolina Kudlacz-Gloc 1, Veronika Mala 1.



Melinda Szikora a apărat 12 aruncări (30,77%).

Cristina Neagu a înscris golul 1000 în Liga Campionilor la finalul partidei cu Bietigheim. A devenit a treia jucătoare care depășește această bornă, după Jovanka Radicevic și Anita Gorbicz. Neagu este şi golghetera la zi a acestui sezon în Liga Campionilor, cu 90 de goluri.

