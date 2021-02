CSM București - SCM Râmnicu Vâlcea din optimile Ligii Campionilor se joacă pe 6 și pe 13 martie

Federația Europeană de Handbal (EHF) a decis în cursul zilei de marți programarea meciurilor din optimile Ligii Campionilor. SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Bucureşti se vor confrunta într-unul din meciurile din optimi.

Partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Bucureşti, din optimile Ligii Campionilor, se va juca în dublă manșă, partida tur urmând să se aibă loc la Râmnicu Vâlcea, în 6 martie, iar returul la Bucureşti, în 13 martie.

Câştigătoarele din optimi vor juca apoi în faza sferturilor de finală, programate între 3-11 aprilie, iar apoi pentru Turneul Final Four de la Budapesta, în 29-30 mai.

Programul optimilor:

Odense Håndbold vs Vipers Kristiansand

Brest Bretagne Handball vs Team Esbjerg

Rostov-Don vs HC Podravka Vegeta

FTC-Rail Cargo Hungaria vs Buducnost

Metz Handball vs BV Borussia 09 Dortmund

CSKA vs RK Krim Mercator

CSM Bucuresti vs SCM Râmnicu Vâlcea.

