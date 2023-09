Daniil Medvedev: Păcat că nu am câştigat setul al doilea

''Este cu adevărat păcat că nu am câştigat al doilea set, pentru că l-am prins de gât, de aşa manieră l-am dominat. Ar fi trebuit să reuşesc mai mult'', a declarat rusul, care l-a învins pe Djokovic în finala US Open 2021 în trei seturi.



''Am fost puţin încăpăţânat la retur. Probabil ar fi trebui să îmi schimb poziţia, să stau mai aproape de linia de fund, dar am crezut că va merge şi aşa, că voi reuşi să fac lucrurile să meargă. Dar când am pierdut setul, mi-am spus că am fost prea încăpăţânat şi că ar fi trebuit să fac lucrurile diferit. Deci da, cu siguranţă am regrete'', a spus Medvedev.



''Ar fi trebuit să câştig acel al doilea set. Dar uneori tenisul nu este uşor. În general, acest al doilea set este cel pe care l-am jucat cel mai bine... şi l-am pierdut. Aşa că până la urmă e normal ca meciul să iasă aşa pentru că în primul şi în al treilea set a fost mai bun decât mine şi nu sunt multe de spus. Dar dacă aş fi câştigat al doilea set, poate că restul meciului ar fi putut fi diferit'', a insistat Medvedev, care şi-a consolidat poziţia a treia în clasamentul ATP publicat luni.