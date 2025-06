Marele Premiu de Formula 1 al Austriei se vede duminică, de la 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Iuliana Pepene trăieşte live experiența Formula 1

Iuliana Pepene revine pe circuit şi va trăi live experiența Formula 1 alături de echipa Antena Sport, pe circuitul de la Spielberg. Cu un tur scurt şi cele mai puține viraje, pe circuitul de la Spielberg se anunță o cursă echilibrată.

„Al doilea an de Formula1 ȋn universul Antena, alte 24 de curse fascinante din Marele Circ și un film mult așteptat -“F1. The movie”. Cursa de la Spielberg vine ca un reminder al simțurilor, după avanpremiera filmului al cărui protagonist este Brad Pitt. 2024 a fost anul în care fanii F1 au putut vedea, pe lângă cursa propriu zisă si un platou mobil de filmare. Multe din scenele filmate pentru peliculă au fost realizate în timpul curselor oficiale. Este al doilea an când mă bucur de experiența cursei de pe Redbull Ring, un circuit preparat pentru viteze amețitoare și viraje spectaculoase. Sunt norocoasă să pot transmite imagini și emoții tocmai din epicentrul curselor în care mii de cai se dezlănțuie, unde sunetul motoarelor monoposturilor îți fac inima să bată cu putere. Marele premiul al Austriei se anunță SPECTACULOS!”

Antrenamentele au început deja şi continuă şi astăzi, de la ora 13:30, live în AntenaPLAY. Calificările pentru cursa de duminică vor fi sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu al Austriei

Sâmbătă:

Antrenament 3 – 13:30 (AntenaPLAY)

Calificări – 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

Cursa – 16:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

George Russell a câștigat Marele Premiu al Austriei anul trecut, podiumul fiind completat de Oscar Piastri și de Carlos Sainz. Pilotul britanic a profitat de incidentul dintre Lando Norris și Max Verstappen, din finalul cursei, pentru a se impune.

