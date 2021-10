Dimitrov revine în forță la Indian Wells, îl elimină pe Medvedev și ajunge în sferturile de finală

Jucătorul bulgar de tenis Grigor Dimitrov (28 ATP) a produs una dintre cele mai mari surprize ale sezonului în tenisul masculin, eliminându-l, miercuri noaptea, la Indian Wells, pe principalul favorit al turneului, rusul Daniil Medvedev (2 ATP), și calificându-se în sferturile de finală.

Al 23-lea favorit de la Indian Wells, bulgarul a revenit de la 4-6, 1-4 pentru a trece de rus cu 4-6, 6-4, 6-3, ajungând pentru prima dată în sferturile de finală la turneul californian.

"Este un jucător și un competitor atât de dur", a declarat Dimitrov la interviul de pe teren. "În ultimul an, am jucat de câteva ori cu el și nu am reușit să găsesc o cale de a mă descurca. Dar astăzi, am simțit ceva la 1-4 și m-am liniștit, am început să iau decizii mai bune și am început să controlez ritmul de joc, ceea ce cred că m-a ajutat cu adevărat. În final, a fost doar un joc foarte solid și inteligent."

După ce a părut că deține controlul total asupra soartei partidei, Medvedev și-a pierdut concentrarea, reușind un procent de doar 34% pe primul serviciu, în setul al doilea, Dimitrov forțându-l pe numărul 2 mondial să greșească cu jocul său agresiv. Bulgarul a câștigat opt game-uri consecutive și s-a impus în cele din urmă, după două ore și 16 minute.

Este pentru prima dată când Dimitrov învinge un adversar din top 2, din 2016, când a trecut de Andy Murray, la Miami. Dimitrov îl va înfrunta în sferturi pe polonezul Hubert Hurkacz, al optulea favorit, după ce acesta l-a învins pe rusul Aslan Karatsev cu 6-1, 6-3.

"Sunt fericit că am ocazia să joc din nou la acest nivel", a adăugat Dimitrov. "Au fost multe suișuri și coborâșuri și nu știi niciodată ce se va întâmpla, așa că încerc să apreciez momentul în care mă aflu aici, pe teren, să muncesc și să rămân umil. Acesta este singurul lucru pe care îl pot controla".

Cu această victorie, Dimitrov, de opt ori câștigător de turnee ATP, se află pentru prima dată în acest sezon în sferturile de finală la un turneu ATP Masters 1000. Dimitrov a ajuns până în optimi la Australian Open, în ianuarie, unde a învins și un jucător din top cinci, pe Dominic Thiem, pe atunci numărul 3 mondial.

Medvedev câștigase 18 din ultimele 19 meciuri disputate pe pământ nord-american, cucerind al patrulea său titlu Masters 1000 la Toronto și primul său turneu major la US Open. Rusul avea ca obiectiv să ajungă pentru prima dată în sferturile de finală la Indian Wells.

